Чай, содержащий натуральные «статины», сжигает значительное количество жира на животе

«Это жир, который вы можете почувствовать, когда прощупываете кожу. Это также жир, который вы можете увидеть на руках и ногах», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедиФорум.

"Исследование выявило эффект сжигания жира от чая пуэр на выборке из 36 взрослых с избыточным весом. Участники потребляли 333 мг экстракта чая три раза в день в течение 12 недель, что привело к значительному улучшению массы тела. Статиновое соединение ловастатин было обнаружено в пуэре, и уровень ловастатина увеличивается при ферментации чайных листьев".

Наиболее эффективным подходом к любому типу потери веса являются физические упражнения, но исследования показывают, что добавки с чаем также могут принести пользу. Пуэр уже давно считается одним из самых популярных напитков в Азии. Исторически использовавшийся при лечении различных заболеваний, он также показалНаличие слишком большого количества висцерального жира значительно увеличивает риск будущих нарушений обмена веществ, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.Абдоминальный жир хранится глубоко внутри живота, покрывая органы, кишечник и печень и вызывая выпячивание живота. Однако можно иметь стройный вид и иметь слишком много висцерального жира, так как его не всегда можно увидеть. Кроме того, важно не путать висцеральный жир с подкожным жиром, который находится прямо под поверхностью кожи и его можно прощупать.Несмотря на то, что он является одним из самых смертоносных жиров, висцеральный жир также легче всего сбрасывается с помощью физической активности и диеты.Их индекс массы тела (ИМТ) и показатели абдоминального жира резко улучшились по сравнению с субъектами в контрольной группе.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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