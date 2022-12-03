Женщина, потерявшая обе ноги из-за тромба, поделилась первым тревожным симптомом
«Как только я увидела свою левую ногу, какая-то часть меня знала, что я ее потеряю», — сказала Джо Спенсер.
Сгустки крови могут вызвать проблемы для вашего тела, поскольку они перекрывают кровоснабжение ваших вен и артерий. Случай с 55-летней Джо Спенсер показывает, как надоедливые скопления могут привести к ужасным последствиям. Этот опасный характер делает знание предупредительных знаков главным и центральным.
Сгустки крови — это гелеобразные сгустки крови, которые могут образовываться в ответ на травму или порез, чтобы остановить кровотечение.
"Тромбы иногда возникают без уважительной причины, подвергая вас риску серьезных проблем со здоровьем. В то время как сердечные приступы и инсульты являются одними из самых известных последствий этих гелеобразных комков, 55-летняя Джо потеряла ноги из-за тромба", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.
Хотя у нее диабет с семи лет, она была в добром здравии, когда в мае 2020 года заметила, что пальцы на левой ноге стали черно-синими. "У меня были язвы на ступнях и ногах из-за диабета, но на этот раз мой большой палец левой ноги был черно-синим. Это выглядело очень плохо. Моя правая нога холодела, и у меня пропадал пульс, поэтому меня отвезли обратно в операционную для следственной операции, чтобы посмотреть, смогут ли они ее спасти".
Врачи позвонили мужу Джо, Дэвиду, и сказали ему, что им придется ампутировать и правую ногу. Изменение цвета ноги и боль, которую испытала Джо, могут быть тревожными симптомами тромбов.
Кардиолог Варфоломеев назвал другие симптомы сгустка крови в ноге могут включать в себя:
- Пульсирующая или судорожная боль в одной ноге (реже в обеих ногах), обычно в икре или бедре
- Отек одной ноги (реже обеих ног)
- Теплая кожа вокруг болезненного участка
- Красная или потемневшая кожа вокруг болезненной области
- Набухшие вены, твердые или болезненные при прикосновении к ним
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