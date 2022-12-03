Женщина, потерявшая обе ноги из-за тромба, поделилась первым тревожным симптомом

"Тромбы иногда возникают без уважительной причины, подвергая вас риску серьезных проблем со здоровьем. В то время как сердечные приступы и инсульты являются одними из самых известных последствий этих гелеобразных комков, 55-летняя Джо потеряла ноги из-за тромба", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.

Пульсирующая или судорожная боль в одной ноге (реже в обеих ногах), обычно в икре или бедре

Отек одной ноги (реже обеих ног)

Теплая кожа вокруг болезненного участка

Красная или потемневшая кожа вокруг болезненной области

Набухшие вены, твердые или болезненные при прикосновении к ним

Сгустки крови могут вызвать проблемы для вашего тела, поскольку они перекрывают кровоснабжение ваших вен и артерий. Случай с 55-летней Джо Спенсер показывает, как надоедливые скопления могут привести к ужасным последствиям. Этот опасный характер делает знание предупредительных знаков главным и центральным.Сгустки крови — это гелеобразные сгустки крови, которые могут образовываться в ответ на травму или порез, чтобы остановить кровотечение.Хотя у нее диабет с семи лет, она была в добром здравии, когда в мае 2020 года заметила, что пальцы на левой ноге стали черно-синими. "Врачи позвонили мужу Джо, Дэвиду, и сказали ему, что им придется ампутировать и правую ногу. Изменение цвета ноги и боль, которую испытала Джо, могут быть тревожными симптомами тромбов.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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