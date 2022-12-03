44-летняя женщина, которой осталось жить 18 месяцев, поделилась необычным симптомом опухоли мозга

Головные боли



Судороги



Постоянно чувствую себя больным



Проблемы со зрением или речью



Психические или поведенческие изменения



Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела

"В случае одной женщины опухоль уже была размером с мяч для гольфа, когда ее обнаружили врачи. За несколько недель до постановки диагноза 44-летняя Мел Мирза жаловалась на необычные запахи, которые будили ее посреди ночи. Она испытывала сильные, мучительные головные боли, которые были 24 часа в сутки. Она посыпалась в 4 утра от этих странных запахов. Этот запах был очень необычным", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.

К сожалению, опухоли головного мозга редко проявляются симптомами на начальных стадиях, когда они растут медленно. Однако, как только они прогрессируют, пациенты могут ожидатьОднако этот обонятельный комплекс, вероятно, вступит в полную силу только тогда, когда опухоль станет относительно большой.Медицинский термин для таких обонятельных галлюцинаций — фантосмия, когда кто-то обнаруживает запахи, которых нет. Запахи, которые вы замечаете при фантосмии, различаются от человека к человеку и могут быть неприятными или приятными.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.