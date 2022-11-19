Самый ранний симптом высокого холестерина проявляется на коже стопы - кардиолог Варфоломеев

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Самый ранний симптом высокого холестерина проявляется на коже стопы - кардиолог Варфоломеев


Заболевание периферических артерий (ЗПА) широко известно как первое видимое проявление высокого уровня холестерина.


Высокий уровень холестерина — это медицинский термин для циркулирующих жиров, которые способствуют затвердеванию и сужению артерий. Когда ничего не делается для предотвращения этого, такие осложнения, как острая ишемия конечностей и сердечные приступы, могут возникнуть неожиданно. Одна проблема, однако, заключается в том, что в начале симптомы скудны.

ЗПА в первую очередь характеризуется хромотой, особым типом боли, которую большинство людей впервые замечают во время физических упражнений.


Симптом «чрезвычайно» высокого уровня холестерина проявляется на коже - врач Варфоломеев


«Если закупорки превышают критический порог, отсутствие кровотока может вызвать заметные проблемы. Самыми ранними симптомами ЗПА обычно являются хромота или трудности при ходьбе из-за боли в икрах, бедрах или ягодицах из-за плохого кровообращения. Эта проблема может значительно снизить способность человека ходить и качество жизни», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Большинство людей могут переносить до 50-процентной закупорки артерии ноги до появления симптомов. Естественно, симптомы и степень тяжести ЗПА различаются от человека к человеку, но обычно сообщают о некоторых ключевых признаках.

К типичным признакам хромоты относятся:
  • Боли в ногах, стопах и ягодицах при ходьбе
  • Блестящая безволосая пятнистая кожа стопы, которая может перерасти в язвы

"Заболевания сосудов и связанные с ними повреждения нервов могут привести к незаживающим ранам, инфекциям, ишемии (когда ткани испытывают недостаток кислорода) и гибели тканей".


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