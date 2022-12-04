7 симптомов инсульта, которые обычно длятся всего «несколько минут»

«Обычно симптомы длятся всего несколько минут, а затем полностью исчезают. Важно, чтобы вы сразу же связались со своим лечащим врачом, чтобы вас как можно скорее направили в нашу клинику ТИА. Семь симптомов ТИА включают опущение лица на одну сторону и невозможность улыбаться», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

изменение чувствительности руки или ноги

отсутствие осознания части тела

потеря координации

потеря зрения

«Незамедлительное обследование и лечение — по возможности, в течение нескольких минут после ТИА — может снизить вероятность инсульта».

Инсульт происходит, когда приток крови к мозгу прекращается, в результате чего части мозга начинают умирать. Часто у людей возникает то, что известно как «мини-инсульт», перед серьезным. Эти мини-инсульты могут служить предупреждением, побуждая людей обратиться за неотложной помощью. Однако предупреждающие знаки не длятся долго.Мини-инсульт получил медицинское название транзиторной ишемической атаки (ТИА). Это связано с временным отсутствием кровоснабжения мозга.Люди, страдающие ТИА, также могут быть не в состоянии поднять руку из-за онемения или говорить правильно. Их речь также может быть невнятной или искаженной, или они могут вообще не говорить.Ранее МедикФорум писал о болезнях, возникающих из-за стресса.

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