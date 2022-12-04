7 симптомов инсульта, которые обычно длятся всего «несколько минут»
Симптомы инсульта, которые длятся всего несколько минут, могут быть признаком того, что вскоре произойдет еще один гораздо более тяжелый инсульт.
Инсульт происходит, когда приток крови к мозгу прекращается, в результате чего части мозга начинают умирать. Часто у людей возникает то, что известно как «мини-инсульт», перед серьезным. Эти мини-инсульты могут служить предупреждением, побуждая людей обратиться за неотложной помощью. Однако предупреждающие знаки не длятся долго.
Мини-инсульт получил медицинское название транзиторной ишемической атаки (ТИА). Это связано с временным отсутствием кровоснабжения мозга.
«Обычно симптомы длятся всего несколько минут, а затем полностью исчезают. Важно, чтобы вы сразу же связались со своим лечащим врачом, чтобы вас как можно скорее направили в нашу клинику ТИА. Семь симптомов ТИА включают опущение лица на одну сторону и невозможность улыбаться», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Люди, страдающие ТИА, также могут быть не в состоянии поднять руку из-за онемения или говорить правильно. Их речь также может быть невнятной или искаженной, или они могут вообще не говорить.
Другие симптомы включают в себя:
- изменение чувствительности руки или ноги
- отсутствие осознания части тела
- потеря координации
- потеря зрения
«Незамедлительное обследование и лечение — по возможности, в течение нескольких минут после ТИА — может снизить вероятность инсульта».
Ранее МедикФорум писал о болезнях, возникающих из-за стресса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий