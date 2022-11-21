Инсульт: 2 признака на ноге, которые «обычно исчезают за 10–20 минут»
Симптомы вызваны транзиторной ишемической атакой, которую часто называют «мини-инсультом».
Инсульты являются потенциально смертельными неотложными медицинскими состояниями. Они возникают при прекращении кровоснабжения части мозга. Обнаружение любых признаков как можно скорее имеет жизненно важное значение.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это состояние, связанное с инсультом, которое означает повышенный риск инсульта в будущем. Это происходит, когда кровоснабжение мозга временно прерывается. Это все равно требует немедленной медицинской помощи.
Общие симптомы ТИА часто исчезают в течение 20 минут.
"Два таких признака, которые влияют на ногу, включают потерю силы или онемение. Это (ТИА) является предупредительным признаком возможного инсульта в будущем и рассматривается как неотложная неврологическая ситуация. Обычные временные симптомы включают трудности с речью или пониманием других, потерю или нечеткость зрения в одном глазу и потерю силы или онемение в руке или ноге. Обычно эти симптомы исчезают менее чем за 10–20 минут и почти всегда в течение часа", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Полный инсульт бывает двух основных типов: ишемический и геморрагический.
Ишемические инсульты встречаются гораздо чаще, на их долю приходится около 85 процентов случаев. Они возникают, когда кровоснабжение останавливается из-за тромба. Геморрагический инсульт случается, когда лопается ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг.
Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий