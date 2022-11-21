Инсульт: 2 признака на ноге, которые «обычно исчезают за 10–20 минут»

"Два таких признака, которые влияют на ногу, включают потерю силы или онемение. Это (ТИА) является предупредительным признаком возможного инсульта в будущем и рассматривается как неотложная неврологическая ситуация. Обычные временные симптомы включают трудности с речью или пониманием других, потерю или нечеткость зрения в одном глазу и потерю силы или онемение в руке или ноге. Обычно эти симптомы исчезают менее чем за 10–20 минут и почти всегда в течение часа", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Инсульты являются потенциально смертельными неотложными медицинскими состояниями. Они возникают при прекращении кровоснабжения части мозга. Обнаружение любых признаков как можно скорее имеет жизненно важное значение.Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это состояние, связанное с инсультом, которое означает повышенный риск инсульта в будущем. Это происходит, когда кровоснабжение мозга временно прерывается. Это все равно требует немедленной медицинской помощи.Общие симптомы ТИА часто исчезают в течение 20 минут.Полный инсульт бывает двух основных типов: ишемический и геморрагический.Ишемические инсульты встречаются гораздо чаще, на их долю приходится около 85 процентов случаев. Они возникают, когда кровоснабжение останавливается из-за тромба. Геморрагический инсульт случается, когда лопается ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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