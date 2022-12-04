С этими 5 правилами вы проживете намного дольше

Замена клеток, необходимых для здоровья

"Клетки есть во всех наших органах. В зависимости от их местонахождения они устроены по-разному (в нашем организме более 200 различных видов), а также имеют индивидуальную продолжительность жизни", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"С возрастом эта особая способность уменьшается. Клетки становятся вялыми, меньше размножаются, медленнее делятся и реже регенерируют. Вы можете противодействовать этому".

С 5 правилами вы живете здоровее и дольше

Избегайте прямых солнечных лучей: да, это правда: витамин D важен для построения и поддержания костей. Вам следует избегать прямых солнечных лучей и, в зависимости от вашего типа кожи, обращать внимание на правильную защиту от солнца.

да, это правда: витамин D важен для построения и поддержания костей. Вам следует избегать прямых солнечных лучей и, в зависимости от вашего типа кожи, обращать внимание на правильную защиту от солнца. Бросьте курить: ученые подсчитали, что из всех пороков курение отнимает больше всего времени в жизни: в среднем мужчины умирают на девять лет раньше, а женщины на семь лет раньше.

ученые подсчитали, что из всех пороков курение отнимает больше всего времени в жизни: в среднем мужчины умирают на девять лет раньше, а женщины на семь лет раньше. Обратите внимание на свой рацион: продукты с высоким содержанием клетчатки оказывает положительное влияние на нашу кишечную флору. Вы должны избегать сахара в любой форме.

продукты с высоким содержанием клетчатки оказывает положительное влияние на нашу кишечную флору. Вы должны избегать сахара в любой форме. Высыпайтесь: от 70 до 80 процентов людей требуется от семи до восьми часов, менее четырех часов это становится проблемой для здоровья.

от 70 до 80 процентов людей требуется от семи до восьми часов, менее четырех часов это становится проблемой для здоровья. Убедитесь, что вы регулярно занимаетесь спортом: мы снова и снова читаем, что в идеале мы должны проходить 10 000 шагов в день. И действительно: достаточное количество упражнений улучшает наше самочувствие.

Исследования показали, что только 20 процентов нашего здоровья зависит от нашей врожденной генетики. Так что есть много возможностей для нашей собственной приверженности здоровому образу жизни.В то время как износ в кишечнике прогрессирует быстро, клетки мозга и сердечной мышцы живут особенно долго. Тот факт, что клетки в какой-то момент заменяются, имеет важное значение для нашего здоровья.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

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