Яблоки и помидоры могут спровоцировать боль в суставах у больных артритом

«Хотя генетические факторы важны, исследования показывают, что факторы образа жизни, включая диету, играют определенную роль. Если у вас ревматоидный артрит, изменение диеты может помочь вам и, возможно, даже полностью устранить вашу боль», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Яблоки и помидоры перечислены как «распространенные триггеры боли», которых следует избегать. И яблоки, и помидоры содержат соланин, гликоалкалоидный яд, в основном встречающийся у видов семейства пасленовых".

Артрит может вызывать боль, отек и воспаление, а также проблемы с подвижностью. Хотя лекарства от артрита пока нет, есть способы справиться с симптомами. Как и многие состояния здоровья, диета может способствовать облегчению или ухудшению состояния. Врач предостерег от определенных продуктов, которые могут действовать как «триггеры боли».Многие люди, отказавшиеся от определенных продуктов, вызывающих раздражение, обнаруживают, что их боль уменьшается или проходит.Причина, по-видимому, в том, что определенные продукты вызывают воспаление в суставах. Когда эти продукты исчезают, воспаление исчезает.Опрос более 1000 пациентов с артритом показал, что красное мясо, сахар, жир, соль, кофеин и растения паслена чаще всего ухудшают состояниеСоланин — это токсичное соединение, вырабатываемое в семействе пасленовых, таких как картофель, помидоры и баклажаны, при воздействии света.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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