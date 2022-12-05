Пять показателей здоровья, которые нужно контролировать в сезон болезней

Типичный диапазон температуры тела колеблется от 36,5 градусов до 37,2 градусов (по Цельсию). Как повышение, так и понижение температуры может быть поводом для обращения к врачу. Принято считать, что сезонные болезни связаны с ощущением жара, но, например, при заражении коронавирусом температура может быть сниженной.Артериальное давление (АД) – это мера силы, с которой кровь воздействует на стенку артерии. От 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст. считается нормальным артериальным давлением. Более высокие показатели свойственны гипертонии, более низкие – гипотонии. Оба состояния могут быть отдельной проблемой или же развиваются как признак другой патологии.Средняя частота сердечных сокращений находится в пределах 60-100. Учащенный пульс может быть реакцией на изменение погоды, стресс или проявляться вследствие аллергии, сердечных патологи, инфекций, воспаления.Она отражает количество вдохов, которые человек делает за одну минуту. Обычно признаком здорового тела считается от 12 до 16 вдохов в минуту.Нормальный диапазон находится в пределах 90-100%. Более низкий показатель говорит о повышенном риске развития гипоксемии (дефицит кислорода в крови) и может сигнализировать о болезнях органов дыхания: воспалении легких, пневмонии, туберкулезе, бронхите, раке легких, проинформировал портал The Health Site.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно своевременно распознать тромбоз.

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