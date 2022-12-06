Знак на спине, который сигнализирует о прогрессирующем раке простаты

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Знак на спине, который сигнализирует о прогрессирующем раке простаты


Пациенты также могут испытывать необъяснимую потерю веса, если рак распространился.


Рак предстательной железы является наиболее распространенным видом рака среди мужчин. Это также одна из самых смертоносных форм заболевания, вызывающая вторую по величине смертность среди мужчин. Поэтому, если вы заметили какой-либо из признаков, важно как можно скорее проверить их.

К сожалению, симптомы не всегда проявляются на ранних стадиях рака предстательной железы. На самом деле можно годами жить с болезнью, даже не подозревая об этом.

«Большинство случаев рака предстательной железы начинается во внешней части предстательной железы. Это означает, что для того, чтобы вызвать симптомы, рак должен быть достаточно большим, чтобы давить на трубку, по которой моча поступает из мочевого пузыря в половой член», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


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Однако, если рак начнет давить на уретру, вы можете испытать:
  • Повышенная потребность в мочеиспускании
  • Напряжение во время мочеиспускания
  • Ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнился
"Эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами, но все же важно проверить их. Другие пациенты будут испытывать признаки рака простаты только после того, как он распространится на другие части тела. Это включает в себя боль в спине или костях, которая не проходит даже во время отдыха".


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Другими симптомами метастатического (то есть распространившегося) рака предстательной железы являются:
  • Усталость
  • Потеря веса без причины
Если вы заметили какие-либо из этих признаков, онколог Воробьев рекомендует обратиться за медицинской помощью.

В зависимости от ваших симптомов ваш врач может провести анализ крови на ПСА, поскольку высокий уровень белка в крови может быть признаком рака. Они также могут обследовать вашу предстательную железу, чтобы решить, требуется ли направление к специалисту.


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