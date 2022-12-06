Сотни пациентов с инсультом признались, что пили один напиток за несколько часов до инфаркта мозга

"390 пациентов, перенесших инсульт, были опрошены об их деятельности в дни, предшествовавшие инсульту. Четырнадцать человек признались, что употребляли алкогольные напитки в течение часа после инсульта, а 104 — в течение последних 24 часов. Доказательства злоупотребления алкоголем непротиворечивы, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, оно повышает риск инсульта. Вполне возможно, что временное увеличение риска инсульта из-за умеренного употребления алкоголя может быть перевешено долгосрочной пользой для здоровья", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Инсульт — третья ведущая причина смерти во всем мире — ежегодно делает миллионы людей инвалидами. К счастью, на это состояние сильно влияет наш образ жизни, что позволяет избежать его. Однако для многих людей вредные последствия неправильного образа жизни могут быть неизбежными, что удваивает риск инсульта в течение нескольких часов.Исследования доказали, что умеренное употребление алкоголя может удвоить риск сердечного приступа и инсульта в течение часа после употребления алкоголя.Другими словами, частое употребление небольшого количества алкоголя может улучшить уровень липидов в крови и сделать сосуды более гибкими, тем самым снижая общий риск инсульта.На данный момент недостаточно доказательств, чтобы сказать, что люди, которые не начинают пить, должны начать, чтообъясняет невролог.Ранее МедикФорум писал о вредных продуктах для людей с простудой.

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