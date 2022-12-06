Мужчина столкнулся с тяжелым дефицитом B12 - проблемы с ходьбой и когнитивные нарушения

"Покалывание или онемение в ступнях и конечностях может затруднить ходьбу без поддержки. Пациенты также могут испытывать снижение мышечной силы и рефлексов, поскольку мышцы не реагируют на раздражители", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Все анализы крови были в норме, за исключением концентрации гемоглобина, которая показала легкую анемию — говорится в его отчете. Дальнейшее обследование перед всплеском из-за приближения к анемии показало сильное снижение уровня витамина B12 в сыворотке».

Витамин B12 играет важную роль в поддержании центральной нервной системы. Дефицит питательного вещества может иметь прямое влияние на спинной мозг, головной мозг и зрительный нерв, вызывая натиск симптомов. Иногда это может проявляться дисфункцией обоняния или затруднениями при ходьбе. Одно тематическое исследование демонстрирует, как быстро возникают некоторые из этих осложнений после снижения уровня B12.Со временем повреждение периферической нервной системы, вызванное низким уровнем B12, может привести к двигательным проблемам.В литературе описывается «атипичный» случай дефицита B12 у пожилого пациента.61-летний мужчина был госпитализирован в отделение неотложной помощи с проблемами самостоятельной ходьбы, слабостью и длительной историей диспепсии, которая ухудшилась за последние четыре недели. Пациент страдал от прогрессирующего нарушения когнитивной функции в течение четырех недель; при этом большинство его рефлексов отсутствуют при осмотре.К счастью, симптомы пациента улучшились после внутримышечного введения кобаламина.Ранее МедикФорум писал о вредных продуктах для людей с простудой.

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