Кардиолог Варфоломеев: 2 «ощущения» в руках сигнализируют о сужении артерий на 70%

"Эта степень сужения сопровождается значительно уменьшенным притоком крови к сердцу. Однако понимание того, как клинически проявляются различные стадии сужения артерий, может дать врачам возможность вмешаться, пока не стало слишком поздно"., - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Усталость предплечья

Незаживающие язвы

Холодная кожа

Жжение или покалывание в руках

Боль в руке

"Иногда люди могут прожить много месяцев или даже лет с полной закупоркой артерий, не испытывая симптомов".

«Закупорки артерий не одинаковы. Лечить артерию, которая заблокирована на 70 процентов, намного проще, чем лечить артерию, которая была заблокирована на 100 процентов в течение длительного времени».

Диагноз атеросклероза ставится, когда внутри стенок средних и крупных артерий разрастается значительное количество пятнистых жировых отложений, блокирующих приток крови к сердцу.Состояние вызывает повторяющиеся повреждения кровеносных сосудов, что в конечном итоге приводит к сердечным приступам, если его не лечить. К сожалению, сердечный приступ часто является первым симптомом, но в некоторых случаях ему предшествуют ощущения в руках и кистях.Симптомы атеросклероза более вероятны, когда артерии сужаются более чем на 70 процентов.Накопление артериальных бляшек может вызвать несколько симптомов на руках.Помимо развития проблем со ступнями и ногами из-за снижения кровотока, люди могут также заметить выраженные симптомы во время тренировки. Например, одышка или боль в груди во время физической нагрузки могут сигнализировать о том, что артерии пытаются приспособиться к увеличению кровотока.Боль в груди может быть вызвана десятками заболеваний, помимо сердечного приступа, от панических атак до пневмонии.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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