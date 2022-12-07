Врач Андреева: боль при кашле - главный симптом плеврита
По словам врача, если у вас болит грудь при кашле, возможно, в этой области скрыто воспаление.
Когда температура приближается к нулю, а в воздухе циркулируют респираторные вирусы, звук кашля берет верх. Хотя кашель не обязательно является причиной для беспокойства, боль в груди при кашле может сигнализировать о чем-то более серьезном, таком как плеврит.
«Плеврит описывает состояние, при котором воспаляются два больших тонких слоя ткани, которые отделяют ваши легкие от грудной стенки. Эти слои также называют плеврой. Наиболее частым симптомом этого состояния является острая боль в груди, которая усиливается при дыхании», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Однако вы также можете испытывать боль в груди при кашле, чихании или движении.
Между плеврой находится щель, называемая плевральной полостью. Когда вы вдыхаете, эта жидкость позволяет плеврам плавно скользить друг относительно друга. У человека с плевритом плевра воспаляется и трется друг о друга каждый раз, когда ваше легкое расширяется, вызывая боль в груди.
«Когда вы глубоко вдыхаете, кашляете, чихаете или смеетесь, вы, вероятно, почувствуете острую, колющую боль в пораженной области».
Этот тип боли может локализоваться в одном месте или иррадиировать в плечи и спину.
Другие симптомы плеврита
Другие симптомы также могут помочь идентифицировать плеврит, в том числе:
- Сбивчивое дыхание
- Кашель
- Лихорадка и озноб
- Быстрое, поверхностное дыхание
- Необъяснимая потеря веса
- Боль в горле, за которой следуют боль и отек суставов
У некоторых пациентов с плевритом может наблюдаться накопление жидкости, называемое плевральным выпотом.
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