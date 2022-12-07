Врач Андреева: боль при кашле - главный симптом плеврита

«Плеврит описывает состояние, при котором воспаляются два больших тонких слоя ткани, которые отделяют ваши легкие от грудной стенки. Эти слои также называют плеврой. Наиболее частым симптомом этого состояния является острая боль в груди, которая усиливается при дыхании», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Когда вы глубоко вдыхаете, кашляете, чихаете или смеетесь, вы, вероятно, почувствуете острую, колющую боль в пораженной области».

Другие симптомы плеврита

Сбивчивое дыхание

Кашель

Лихорадка и озноб

Быстрое, поверхностное дыхание

Необъяснимая потеря веса

Боль в горле, за которой следуют боль и отек суставов

Когда температура приближается к нулю, а в воздухе циркулируют респираторные вирусы, звук кашля берет верх. Хотя кашель не обязательно является причиной для беспокойства,Однако вы также можете испытывать боль в груди приМежду плеврой находится щель, называемая плевральной полостью. Когда вы вдыхаете, эта жидкость позволяет плеврам плавно скользить друг относительно друга. У человека с плевритом плевра воспаляется и трется друг о друга каждый раз, когда ваше легкое расширяется, вызывая боль в груди.Этот тип боли может локализоваться в одном месте или иррадиировать в плечи и спину.У некоторых пациентов с плевритом может наблюдаться накопление жидкости, называемое плевральным выпотом.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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