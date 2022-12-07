Вы просыпаетесь между 1 и 4 часами? Ваша печень может быть в опасности

"Нарушения сна являются хорошо известной характеристикой рубцевания печени, которая может значительно ухудшить качество жизни. Обычно наиболее распространенной причиной пробуждения между 1 и 4 часами ночи является проблема с печенью. Возможно, у вас воспаление печени или жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Жировая болезнь печени почти всегда совпадает с резистентностью к инсулину и развитием диабета 2 типа».

НАЖБП описывает наличие жировых клеток внутри печени, которое в той или иной степени затрагивает большинство людей. Проблемы возникают, когда эти жировые клетки препятствуют нормальному функционированию органа, вызывая накопление токсичных отходов в организме. Чем больше степень этого повреждения, тем меньше вероятность того, что орган восстановится, что в некоторых случаях может потребовать пересадки печени.Нарушения сна затрагивают от 60 до 80 процентов пациентов с хроническими заболеваниями печени. Наиболее частыми проявлениями являются бессонница, снижение эффективности сна, дневная сонливость и синдром беспокойных ног.Когда ваша печень отягощается накопленным жиром, она больше не может эффективно и действенно ублажать и очищать ваш организм. Поскольку токсины невозможно безопасно нейтрализовать и вывести из организма, возрастает риск дегенеративных заболеваний.Предположение о том, что болезнь печени вызывает определенное время пробуждения, проистекает из биологических часов. Циркадный ритм — это наши главные «внутренние часы», обеспечивающие гармоничную совместную работу всех наших органов и внутренних биологических систем.Именно в период между 1 и 3 часами ночи печень работает больше всего, чтобы очистить и вывести токсины из нашего организма, пока мы спим.Ранее МедикФорум писал о симптомах жирной печени.

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