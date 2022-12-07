Гастроэнтеролог Алисова: 3 продукта, которые отравляют ваш кишечник
Любой, кто ест неправильную пищу в течение длительного времени, становится более восприимчивым к кишечным заболеваниям. Потому что неправильная пища может увеличить количество плохих бактерий в кишечнике и содержать хорошие, и наоборот. Мы покажем вам, как правильно питаться кишечником.
Для здорового питания слизистой оболочки кишечника гастроэнтеролог Александра Алисова рекомендует средиземноморскую, преимущественно вегетарианскую пищу с высоким содержанием клетчатки.
Также следует избегать следующих пищевых компонентов:
1. Сахар. Бактерии тоже любят сахар — и те, которые расщепляют простые сахара, очень быстро размножаются на этих лакомствах. Но это отпугивает специалистов по более сложному сахару.
2. Вяленые, копченые и сильно обработанные колбасы. Эти продукты попали в список канцерогенов, поэтому общее правило состоит в том, чтобы есть не более 500 граммов красного мяса в неделю.
3. Вредные жиры. Будьте осторожны с маргарином, майонезом и салом, потому что они могут вызвать расстройство кишечника.
Что полезно для вашего кишечника
"Пищевые волокна — лучший друг неповрежденной слизистой оболочки кишечника. Они содержатся, например, в бобовых, таких как горох, фасоль, чечевица и нут, а также в овощах, таких как шпинат, савойская капуста и морковь", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Врач назвал продукты полезные для кишечника:
- Бананы: содержат много инулина. Это волокно благотворно влияет на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
- Рыба: в ней много ненасыщенных жирных кислот. Они усиливают выработку слизи, рост клеток и, таким образом, обеспечивают улучшение защитной функции.
- Фруктовое пюре: речь идет о набухающих веществах: бактерии в кишечнике расщепляют набухающие вещества на жирные кислоты с короткой цепью. Они, в свою очередь, питают слизистую оболочку. Наполнители можно найти, например, в перетертом яблочном или морковном пюре.
- Картофель в кожуре: при охлаждении образуется устойчивый крахмал, который расщепляется до масляной кислоты. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает клетки кишечника энергией и, таким образом, стимулирует рост слизистой оболочки кишечника.
- Серый хлеб: содержит важные пищевые волокна и ценные углеводы.
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