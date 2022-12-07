Гастроэнтеролог Алисова: 3 продукта, которые отравляют ваш кишечник

Также следует избегать следующих пищевых компонентов:

Что полезно для вашего кишечника

"Пищевые волокна — лучший друг неповрежденной слизистой оболочки кишечника. Они содержатся, например, в бобовых, таких как горох, фасоль, чечевица и нут, а также в овощах, таких как шпинат, савойская капуста и морковь", - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Бананы: содержат много инулина. Это волокно благотворно влияет на рост противовоспалительных кишечных бактерий.

содержат много инулина. Это волокно благотворно влияет на рост противовоспалительных кишечных бактерий. Рыба: в ней много ненасыщенных жирных кислот. Они усиливают выработку слизи, рост клеток и, таким образом, обеспечивают улучшение защитной функции.

в ней много ненасыщенных жирных кислот. Они усиливают выработку слизи, рост клеток и, таким образом, обеспечивают улучшение защитной функции. Фруктовое пюре: речь идет о набухающих веществах: бактерии в кишечнике расщепляют набухающие вещества на жирные кислоты с короткой цепью. Они, в свою очередь, питают слизистую оболочку. Наполнители можно найти, например, в перетертом яблочном или морковном пюре.

речь идет о набухающих веществах: бактерии в кишечнике расщепляют набухающие вещества на жирные кислоты с короткой цепью. Они, в свою очередь, питают слизистую оболочку. Наполнители можно найти, например, в перетертом яблочном или морковном пюре. Картофель в кожуре: при охлаждении образуется устойчивый крахмал, который расщепляется до масляной кислоты. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает клетки кишечника энергией и, таким образом, стимулирует рост слизистой оболочки кишечника.

при охлаждении образуется устойчивый крахмал, который расщепляется до масляной кислоты. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает клетки кишечника энергией и, таким образом, стимулирует рост слизистой оболочки кишечника. Серый хлеб: содержит важные пищевые волокна и ценные углеводы.

Для здорового питания слизистой оболочки кишечника. Бактерии тоже любят сахар — и те, которые расщепляют простые сахара, очень быстро размножаются на этих лакомствах. Но это отпугивает специалистов по более сложному сахару.Эти продукты попали в список канцерогенов, поэтому общее правило состоит в том, чтобы есть не более 500 граммов красного мяса в неделю.Будьте осторожны с маргарином, майонезом и салом, потому что они могут вызвать расстройство кишечника.Ранее МедикФорум писал о симптомах жирной печени.

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