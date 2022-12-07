Как рекомендуется лечить грипп?

«Для лечения гриппа есть специфическая терапия – таблетки «Тамифлю» (МНН осельтамивир) или спрей «Реленза» (МНН занамивир). Врачи говорят, что прием этих лекарств несколько сокращает сроки болезни, снижает риски развития тяжелых осложнений», - сообщил источник.

Грипп в текущем сезоне в России стал доминирующей инфекцией. Его характерная особенность – резкое начало: заболевший сразу ощущает сильное недомогание и высокую температуру. Врачи настоятельно рекомендуют при плохом самочувствии оставаться дома во избежание распространения инфекции.Домашнее лечение, главным образом, сводится к постельному режиму – нужно много спать, отдыхать. Важно питье: вода, морсы, напитки без сахара. Благодаря мочеиспусканию из организма активнее выводятся нежелательные вещества, токсины. Полезна минеральная вода, создающая щелочную среду, неблагоприятную для инфекционных возбудителей. Пища должна быть преимущественно легкой и белковой. От сахара на период болезни лучше отказаться.Если возникает сухой кашель, то показаны разжижающие мокроту средства. Жаропонижающие обычно принимаются при температуре более 38 градусов с сильным дискомфортом. Антибиотики при респираторных инфекциях, к которым относится грипп, не используются. Употреблять их самостоятельно категорически не следует, назначать эти препараты должен только врач.Что касается других лекарств, то при лечении гриппа применяются определенные препараты, об этом проинформировало издание «Фонтаанка.ру».Ранее врач Ольга Малиновская рассказала, что свиной грипп отличается от обычного наличием таких симптомов, как диарея и рвота.Портал MedikForum.ru, в свою очередь, писал о том, при каких симптомах свиного гриппа нужно обращаться к врачам.

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