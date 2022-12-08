Изменения веса и волосы на теле могут указывать на гормональный сбой

«Второй признак – ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства. Также развиваются сухость кожи, вялость, сонливость, выпадение волос, человека беспокоят низкое давление, охриплость голоса и запоры. Все это может говорить о нарушении функции щитовидной железы», - сказала эндокринолог, беседуя с изданием «Лайф».

«багровые растяжки на коже свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы».

По словам врача, на гормональный сбой могут указывать изменения с весом, происходящие независимо от физической активности и питания человека. Например, он худеет, хотя нормально ест, не ограничивает себя в пище, даже вредной. Пилянская отметила, что такое похудение может быть обусловлено повышенной функцией щитовидной железы. Также при этом может возникать тремор в пальцах рук, повышенная нервозность, потливость, бессонница, перепады настроения.Гормональный сбой можно заподозрить при избыточном количестве волос на теле или гипертрихозе – в частности, это может указывать на избыток тестостерона в организме женщин. Также Пилянская обратила внимание на появление растяжек. По словам специалистки,Еще одним симптомом гормональных сдвигов является акромегалия – в е случае огрубляются черты лица, происходит нарушение прикуса и рост конечностей. Если гормональный сбой происходит на фоне опухоли гипофиза то признаком этого может быть нарушение зрения в сопровождении головной боли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены симптомы опасного кашля.

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