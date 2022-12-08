Невролог Царева назвала главную угрозу храпа

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мужчина спит

Храп может означать, что организм испытывает кислородную недостаточность, с которой связан повышенный риск ишемического инсульта, констатировала врач Елена Царева.

Невролог Царева рассказала, что храп может возникать вследствие ослабления мышц в дыхательных путях, ибо из-за того, что в них возникает препятствие. По словам специалиста, мужчины статистически чаще страдают храпом, поскольку у них возникновению проблемы способствуют курение и прием алкоголя. Но в целом храпят так или иначе все, включая детей. Факторами, которые могут вести к физическим изменениям, запускающим храп, могут быть ЛОР-заболевания, гормональные нарушения, климакс, прием снотворного, нарушения прикуса.

Царева назвала главную угрозу храпа – его наличие может указывать на ночное апноэ.

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«Синдром сонного апноэ сопровождается храпом, паузами в дыхании во время сна, резкими вздохами и пробуждениями. У пациентов с заболеванием возникают проблемы с концентрацией днем. При пробуждении у больных апноэ фиксируется резкий скачок артериального давления», - рассказала врач

Медик отметила, что при ночном апноэ возникает кислородная недостаточность, последствия которой могут оказаться весьма тяжелыми. В частности, возрастает вероятность инсульта ишемического типа, которому свойственно возникать под утро.

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Елена Царева
Елена Царева
Здоровье
врач-невролог, сомнолог
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