Невролог Царева назвала главную угрозу храпа

«Синдром сонного апноэ сопровождается храпом, паузами в дыхании во время сна, резкими вздохами и пробуждениями. У пациентов с заболеванием возникают проблемы с концентрацией днем. При пробуждении у больных апноэ фиксируется резкий скачок артериального давления», - рассказала врач

Невролог Царева рассказала, что храп может возникать вследствие ослабления мышц в дыхательных путях, ибо из-за того, что в них возникает препятствие. По словам специалиста, мужчины статистически чаще страдают храпом, поскольку у них возникновению проблемы способствуют курение и прием алкоголя. Но в целом храпят так или иначе все, включая детей. Факторами, которые могут вести к физическим изменениям, запускающим храп, могут быть ЛОР-заболевания, гормональные нарушения, климакс, прием снотворного, нарушения прикуса.Царева назвала главную угрозу храпа – его наличие может указывать на ночное апноэ.Медик отметила, что при ночном апноэ возникает кислородная недостаточность, последствия которой могут оказаться весьма тяжелыми. В частности, возрастает вероятность инсульта ишемического типа, которому свойственно возникать под утро.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на гормональный сбой.

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