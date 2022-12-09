Долголетие: вы можете продлить свою жизнь всего за 60 секунд

"Результаты показывают, что активная прерывистая физическая активность (VILPA) может принести достаточную пользу для продления жизни. Авторы наблюдали 49-процентное снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди этих групп. Максимум 11 сеансов VILPA в день был связан с 65-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и 49-процентным снижением смертности от всех причин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Подъем по лестнице, бег, чтобы сесть на автобус, или выполнение энергичных задач, таких как работа в саду, — все это квалифицируется как формы VILPA, поскольку они вызывают увеличение частоты сердечных сокращений".

Существует широко распространенное мнение, что польза от активной деятельности достигается исключительно за счет структурированной физической активности. Другими словами, считается, что такие занятия, как посещение тренажерного зала или бег в течение длительного времени, наиболее способствуют достижению заметных результатов. Однако результаты нового исследования ставят это убеждение под сомнение.Новые результаты показывают, что небольшие эпизоды случайной активности продолжительностью не более 60 секунд могут улучшить продолжительность жизни.Естественно, самые высокие результаты получают люди, которые совершают многочисленные "приступы активности" в течение дня.VILPA не слишком отличается от высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT), популярного режима упражнений, который включает в себя выполнение интервальных упражнений в диапазоне от 10 секунд до восьми минут.HIIT хорошо известен своей способностью сжигать калории, терять вес, наращивать мышечную массу и улучшать сердечно-сосудистую систему за счет снижения артериального давления и уровня сахара в крови.Последнее исследование впервые точно измерило пользу этих видов физической активности для человеческого организма. Хотя все виды упражнений приносят пользу для здоровья, диапазон преимуществ можно расширить, сочетая различные виды упражнений.Ранее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.

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