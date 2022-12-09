6 продуктов, богатых L-аргинином, которые снижают высокое давление

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6 продуктов, богатых L-аргинином, которые снижают высокое давление


Добавки L-аргинина могут «значительно» снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.


Высокое кровяное давление или гипертония может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульты и сердечные приступы.

Гипертония может быть вызвана или усугублена нездоровым питанием и отсутствием физических упражнений. В частности, известно, что диета с высоким содержанием соли повышает кровяное давление из-за того, что соль заставляет организм удерживать воду.

Эта дополнительная вода затем оказывает давление на кровеносные сосуды. Но так же, как диета может быть виновата в высоком кровяном давлении, она может способствовать его снижению.


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Продукты с высоким содержанием L-аргинина могут сделать именно это. L-аргинин — это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать белок.

«Оксид азота организм усваивает в основном из l-аргинина. Окись азота отвечает за расслабление мышечных клеток, и исследователи говорят, что она может снижать кровяное давление. Вы можете получить его из птицы, бобов и молочных продуктов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


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Шесть видов продуктов с высоким содержанием L-аргинина:
  • Мясо (красное мясо, курица, индейка)
  • Рыба (лосось, пикша)
  • Орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки)
  • Бобовые (соя, нут)
  • Цельнозерновые продукты (коричневый рис, овес)
  • Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр)

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