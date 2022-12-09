6 продуктов, богатых L-аргинином, которые снижают высокое давление

«Оксид азота организм усваивает в основном из l-аргинина. Окись азота отвечает за расслабление мышечных клеток, и исследователи говорят, что она может снижать кровяное давление. Вы можете получить его из птицы, бобов и молочных продуктов», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Мясо (красное мясо, курица, индейка)

Рыба (лосось, пикша)

Орехи и семена (миндаль, кешью, тыквенные семечки)

Бобовые (соя, нут)

Цельнозерновые продукты (коричневый рис, овес)

Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр)

Высокое кровяное давление или гипертония может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульты и сердечные приступы.Гипертония может быть вызвана или усугублена нездоровым питанием и отсутствием физических упражнений. В частности, известно, что диета с высоким содержанием соли повышает кровяное давление из-за того, что соль заставляет организм удерживать воду.Эта дополнительная вода затем оказывает давление на кровеносные сосуды. Но так же, как диета может быть виновата в высоком кровяном давлении, она может способствовать его снижению.Продукты с высоким содержанием L-аргинина могут сделать именно это. L-аргинин — это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать белок.Ранее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.

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