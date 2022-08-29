Высокое потребление соли сужает кровеносные сосуды за 30 минут - опасно для гипертоников

"Большинство людей могут контролировать показатели гипертонии, соблюдая здоровую диету. Сокращение соли является ключом к этому подходу. Натрий сужает кровеносные сосуды, что является наиболее распространенным признаком высокого кровяного давления. В течение 30 минут употребления избыточной соли способность ваших кровеносных сосудов расширяться ухудшается. Чрезмерное потребление соли заставляет сердце работать интенсивнее, тем самым повышая кровяное давление. Когда в вашем организме избыток соли, сердце перекачивает больше крови за определенное время, повышая кровяное давление", - объясняет врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Насколько серьезен риск?