Высокое потребление соли сужает кровеносные сосуды за 30 минут - опасно для гипертоников
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, часто является результатом нездорового образа жизни. В вашей пище скрываются некоторые скрытые риски для здоровья, которые могут вызвать скачки артериального давления. Один такой элемент может запустить этот процесс в течение «30 минут».
Высокое кровяное давление закладывает основу для множества серьезных осложнений со здоровьем, таких как инсульты и сердечные приступы.
"Большинство людей могут контролировать показатели гипертонии, соблюдая здоровую диету. Сокращение соли является ключом к этому подходу. Натрий сужает кровеносные сосуды, что является наиболее распространенным признаком высокого кровяного давления. В течение 30 минут употребления избыточной соли способность ваших кровеносных сосудов расширяться ухудшается. Чрезмерное потребление соли заставляет сердце работать интенсивнее, тем самым повышая кровяное давление. Когда в вашем организме избыток соли, сердце перекачивает больше крови за определенное время, повышая кровяное давление", - объясняет врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Более того, диета с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме. Это вызывает задержку жидкости, которая увеличивает давление крови на стенки кровеносных сосудов (высокое кровяное давление).
Насколько серьезен риск?
Каждый грамм соли, который мы урезаем из нашего среднего ежедневного потребления уменьшает риск инфаркта или инсульта.
Было подсчитано, что снижение потребления соли с 10 г в день до 6 г снизит кровяное давление и может привести к снижению смертности от инсульта на 16% и снижению смертности от ишемической болезни сердца на 12%. Это позволит предотвратить примерно 2,6 миллиона смертей от инсульта и сердечного приступа ежегодно во всем мире.
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