Высокое потребление соли сужает кровеносные сосуды за 30 минут - опасно для гипертоников

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Высокое потребление соли сужает кровеносные сосуды за 30 минут - опасно для гипертоников


Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, часто является результатом нездорового образа жизни. В вашей пище скрываются некоторые скрытые риски для здоровья, которые могут вызвать скачки артериального давления. Один такой элемент может запустить этот процесс в течение «30 минут».


Высокое кровяное давление закладывает основу для множества серьезных осложнений со здоровьем, таких как инсульты и сердечные приступы. 

"Большинство людей могут контролировать показатели гипертонии, соблюдая здоровую диету. Сокращение соли является ключом к этому подходу. Натрий сужает кровеносные сосуды, что является наиболее распространенным признаком высокого кровяного давления. В течение 30 минут употребления избыточной соли способность ваших кровеносных сосудов расширяться ухудшается. Чрезмерное потребление соли заставляет сердце работать интенсивнее, тем самым повышая кровяное давление. Когда в вашем организме избыток соли, сердце перекачивает больше крови за определенное время, повышая кровяное давление", - объясняет врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.



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Более того, диета с высоким содержанием соли нарушает естественный баланс натрия в организме. Это вызывает задержку жидкости, которая увеличивает давление крови на стенки кровеносных сосудов (высокое кровяное давление).


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Насколько серьезен риск?


Каждый грамм соли, который мы урезаем из нашего среднего ежедневного потребления уменьшает риск инфаркта или инсульта.

Было подсчитано, что снижение потребления соли с 10 г в день до 6 г снизит кровяное давление и может привести к снижению смертности от инсульта на 16% и снижению смертности от ишемической болезни сердца на 12%. Это позволит предотвратить примерно 2,6 миллиона смертей от инсульта и сердечного приступа ежегодно во всем мире.


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