6 напитков могут блокировать всасывание железа до 90%

"Несмотря на то, что он незаменим для нашего здоровья, ошеломляющая часть населения мира испытывает дефицит железа. Если диетическая недостаточность не является причиной, причиной может быть чрезмерное потребление полифенолов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Напитки, содержащие от 100 до 400 мг общего количества полифенолов, снижают негемовое железо на 60-90 процентов. Ингибирование черным чаем составляло от 79 до 94 процентов, чаем с мятой перечной — 80 процентов, мятой болотной — 73 процента, какао — 71 процент, вербеной — 59 процентов, липовым цветком — 52 процента и ромашкой — 47 процентов".

Железо является ключевым компонентом гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела. Организм в значительной степени зависит от этого кислорода для нескольких функций, включая развитие мозга и выработку гормонов.Наиболее распространенной причиной анемии является дефицит железа, который, вероятно, составляет около 50 процентов анемии во всем мире.Дефицит железа в пище остается серьезной проблемой и в развитых странах, затрагивая до пяти процентов взрослых мужчин и женщин в постменопаузе. Тот факт, что всасывание железа может быть подавлено употреблением чая, широко признавался в течение нескольких лет. Считается, что ингибирующее действие напитка обусловлено железосвязывающими свойствами катехинов в чае — группы мощных антиоксидантов.Эти полифенолы присутствуют в большинстве травяных настоев, но исследования показали, какие из напитков обладают наибольшим ингибирующим действием на железо.По сравнению с контрольным приемом пищи напитки, содержащие 20–50 мг полифенолов на порцию, снижают негемовое железо из хлебных блюд на 50–70 процентов.Ранее МедикФорум писал о вреде тунца для здоровья.

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