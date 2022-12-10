Невролог Алехина: проблемы с щитовидкой могут довести до деменции
Проблемы с щитовидной железой могут быть связаны с группой нейродегенеративных состояний.
Гипоактивность щитовидной железы возникает, когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов. Новое исследование предполагает, что состояние с рядом симптомов может быть связано с деменцией.
"Новое исследование показало, что риск деменции распространяется на пожилых людей с пониженной активностью щитовидной железы. Кроме того, было сказано, что риск еще выше для людей, чье состояние щитовидной железы требует заместительной гормональной терапии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Вероятность развития деменции у них в три раза выше, чем у тех, кто не принимал лекарства от гипотериоза.
"В некоторых случаях заболевания щитовидной железы были связаны с симптомами деменции, которые могут быть обратимы при лечении".
Хотя для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования, люди должны знать о проблемах со щитовидной железой как о возможном факторе риска деменции и о методах лечения, которые могут предотвратить или замедлить необратимое снижение когнитивных функций. Кроме того, Алехина также подчеркнула разрыв в риске между лекарственными и нелекарственными препаратами.
«Одно из объяснений этого может заключаться в том, что эти люди с большей вероятностью будут испытывать более выраженные симптомы гипотиреоза там, где необходимо лечение».
Симптомы включают:
• Усталость
• Чувствительность к холоду
• Увеличение веса
• Запор
• Депрессия
• Замедленность движений и мыслей
Другими признаками являются:
• Мышечные судороги
• Сухая и шелушащаяся кожа
• Ломкие волосы и ногти
• Потеря либидо
• Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах
• Нерегулярные или обильные менструации
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