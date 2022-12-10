Дефицит витамина D приводит к преждевременной смерти

"Результаты исследования убедительно доказывают, что дефицит витамина D связан с более короткой жизнью. Чем тяжелее дефицит, тем больше влияние на продолжительность жизни. Помимо поддержания здоровья сердца, витамин D также необходим для здоровья костей и мышц", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Было обнаружено, что витамин D не только помогает улучшить здоровье мышц, сердца и костей, но и помогает поддерживать неврологическое здоровье".

Витамин D является важнейшим минералом, который необходим организму по ряду важных причин, в том числе для поддержания здоровья костей. Однако помимо того, что он играет важную роль в поддержании нашего здоровья сегодня, он также необходим для того, чтобы мы были здоровы завтра. Согласно недавнему исследованию, витамин D необходим для долгой и здоровой жизни.Исследование предоставляет убедительные доказательства связи между низким уровнем витамина D и смертностью, и это первое исследование такого рода, которое также включает в качестве результата смертность, связанную с респираторными заболеваниями.Очень важно продолжать усилия общественного здравоохранения, чтобы уязвимые и пожилые люди поддерживали достаточный уровень витамина D в течение всего года.Ранее МедикФорум писал о том, как определить дефицит йода.

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