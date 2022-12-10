Редкая стирка полотенец может вызвать «вспышку» четырех заболеваний





«Они могут вызвать вспышку грибка ногтей на ногах, эпидермофитии, зуда и бородавок или вызвать распространение этих кожных заболеваний. И грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Чтобы на ваших полотенцах не было микробов, их следует стирать каждые три или четыре дня. Если вы принимаете душ каждый день, это означает, что вам нужно умываться два раза в неделю. Вы также не должны делиться полотенцами с больными людьми, так как микробы могут легко распространяться на полотенцах».

Вытирание свежим полотенцем может показаться ритуалом, но дело еще и в сохранении вашего здоровья. Оставлять полотенца мокрыми тоже может быть проблемой. Ваши грязные или мокрые полотенца могут быть источником нескольких проблем со здоровьем.Повторное использование полотенец может быть «хорошим», но если вы используете их «слишком часто», вы можете подвергнуть себя риску проблем с кожей, таких как стригущий лишай и прыщи. Чем дольше полотенца остаются влажными, тем больше времени остается на выживание и рост дрожжей, бактерий, плесени и вирусов.Итак, как часто нужно стирать полотенца? И как лучше всего удостовериться, что на них не висят микробы?Но после того, как вы постирали полотенца, важно вытряхнуть их, чтобы удалить лишнюю воду.После стирки полотенец включите их в цикл отжима или встряхните, чтобы удалить как можно больше лишней воды. Убедитесь, что ваши полотенца полностью сухие, прежде чем убрать их на хранение. Хранение во влажном состоянии может привести к появлению плесени и даже плесени на ваших полотенцах.Ранее МедикФорум писал о том, как определить дефицит йода.

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