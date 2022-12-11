Переработки повышают риск сердечного приступа на 67%

"Работа более 11 часов в день может увеличить риск сердечного приступа на 67 процентов по сравнению с теми, кто работает семь или восемь часов в день", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Информация о рабочем времени может улучшить прогнозирование риска ИБС на основе шкалы риска Фремингема среди работающих групп населения с низким уровнем риска».

Что такое сердечный приступ?

Скоро конец года, и большинство готово сдать инструменты для праздничного отдыха. Однако, хотя праздничный отдых полезен для тела и ума, он может быть особенно полезен для сердца. Исследования показывают, что переработки наносят вред вашему сердцу.В ходе исследования были собраны данные о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как возраст, артериальное давление, привычки курения, диабет и уровень холестерина. В течение последующего периода они наблюдали, какие сотрудники, которые работали, какие часы испытывали какие проблемы со здоровьем.Долгий рабочий день связан с заметным увеличением риска сердечных заболеваний. Эта новая информация должна помочь улучшить решения относительно лекарств от сердечных заболеваний. Это также может быть тревожным звонком для людей, которые переутомляются, особенно если у них уже есть другие факторы риска.Сердечный приступ (инфаркт миокарда или ИМ) — это серьезное неотложное состояние, при котором подача крови к сердцу внезапно блокируется, обычно из-за тромба.Здоровье сердечно-сосудистой системы связано с общим состоянием здоровья, двумя основными столпами хорошего здоровья являются сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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