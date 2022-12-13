Терапевт Абакумов назвал эффективную схему лечения простуды

«При плохом самочувствии останьтесь дома и выспитесь за пару дней. Почаще открывайте окно! Это снизит вирусную нагрузку», - объяснил Олег Абакумов.

«Если температура поднялась выше 38,5 градуса, можно принять ибупрофен или парацетамол».

Медик поделился в Telegram-канале эффективной схемой лечения простуды. Абакумов заявил, что начинать его нужно при первых же ощущениях недомогания: главное, что нужно сделать в тот момент, – дать организму возможность как следует отдохнуть и выспаться. Такой отдых помогает телу аккумулировать свои ресурсы для борьбы с инфекцией, защищает от возможных осложнений.Также, добавил специалист, в доме, где находится человек с простудой, нужно регулярна проводит проветривание.Врач констатировал, что противовирусные препараты при простуде не эффективны, поэтому принимать их не нужно, это лишь создаст ненужную нагрузку на печень и почки.Специалист обратил внимание на то, что данные препараты нельзя чередовать. По мнению Абакумова, в целом лучше воздерживаться от приема комбинированных жаропонижающих.Что касается средств от кашля, назначать их должен врач. Противокашлевые средства требуют хороших знаний о том, при каком типе кашля какой препарат необходимо использовать. Также Абакумов посоветовал не проводить самостоятельно ингаляций.В домашних условиях при заболевании простудой важно много пить чистых, не содержащих сахар жидкостей – воды, чаев, морсов. Солевыми растворами можно промывать нос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие препараты могут уничтожать вирус гриппа

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