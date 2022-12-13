Кардиолог заявил о вариативности нормального артериального давления

«С годами сосуды постепенно теряют эластичность из-за отложения на их стенках холестериновых бляшек. Поэтому повышение давления до 130-135 миллиметров ртутного столба и даже выше является естественным процессом», - сказал кардиолог, беседуя с «Известиями».

Врач заявил в интервью, что считающееся нормальным артериальное давление 120 на 80 на само деле является весьма условным ориентиром. Шарафеев указал на существующую вариативность нормы давления – например, в зависимости от возраста или индивидуальных особенностей организма. Может быть так, что для конкретного человека нормальным окажется несколько повышенное АД, а его снижение и доведение до условной нормы ему только навредит.По словам Шарафеева, по мере приближение пожилого возраста некоторое повышение давления является естественным явлением.Врач добавил, что в некоторых случаях в связи с атеросклеротическими изменениями сосудов АД может увеличиваться до цифр 140-180. Организм сам повышает давление, адаптируясь к атеросклерозу. Если его снизить, может возникнуть опасное для жизни нарушение мозгового кровообращения.Другим случаем, когда давление должно оставаться повышенным, врач назвал атеросклероз артерий нижних конечностей. Попытки его снижать чреваты развитием некроза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникают резкие пробуждения среди ночи.

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