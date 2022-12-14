В каких случаях лекарства не дают нужного эффекта: фармаколог Кондрахин

«Некоторые больные самостоятельно назначают себе лекарства, не понимая, что происходит с их организмом, и пытаются лечить либо симптом, либо какое-то проявление болезни. Подобное использование лекарств может приводить к тяжелым последствиям», - сказал врач, беседуя с радио Sputnik.

«Человек винит препарат и говорит, что тот не помог. Но при многих хронических заболеваниях принимать лекарства нужно всю жизнь, в противном случае болезнь вернется обратно», – подчеркнул Кондрахин.

Объясняя, в каких случаях лекарства не дают нужного эффекта, специалист отметил, что нередко люди принимают те или иные препараты в порядке самоназначения. Подобное самолечение, на первый взгляд, даже может действовать – если, например, устраняются симптомы болезни. Однако устранение симптоматики еще не означает лечение, и на развитие болезни неправильно выбранные лекарства влиять все равно не будут.Кондрахин привел пример с аппендицитом. Если при его развитии начинают употребляться анальгетики, чтобы заглушить боль, это повышает риск перитонита с развитием очень тяжелого состояния.Также, добавил медик, лекарства не помогают в случае неправильно установленной причины заболевания. Распространенный пример - использование антибактериальных препаратов при вирусных заболеваниях. В этом случае антибиотики не дают нужного эффекта, на вирусы они не действуют.Кроме того, лекарства не дают нужного эффекта при развитии толерантности, то есть, привыкания к препарату.Иногда препараты кажутся бесполезными при синдроме отмены. Это происходит, когда человек решает прекратить прием назначенного ему лекарства, почувствовав улучшение. Когда вновь возникает ухудшение самочувствия, он начинает считать лекарство неэффективным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие препараты способны уничтожать вирус гриппа.

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