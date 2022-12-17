Черника и шпинат облегчают симптомы артрита - врач Андреева

"В новом исследовании 24% испытуемых сообщили, что продукты питания влияют на их артрит, при этом 15 процентов сообщили об улучшении состояния, а 19 процентов - об ухудшении. Четверть из них также заявили, что активно избегают продуктов, потому что они «усугубляют» артрит. Двумя продуктами, которые чаще всего улучшают симптомы, были черника и шпинат, в то время как газированные напитки с сахаром и десерты чаще всего ухудшали симптомы РА", говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боль в суставах, нежность и скованность

Воспаление в суставах и вокруг них

Ограниченное движение суставов

Теплая красная кожа над пораженным суставом

Слабость и истощение мышц

Как и при многих других заболеваниях, считается, что диета является одним из способов уменьшить последствия артрита.Два продукта могут быть ключевыми при лечении ревматоидного артрита. Ревматоидный артрит является второй наиболее распространенной формой артрита после остеоартрита.В отличие от остеоартрита, который обычно вызывается каким-либо повреждением суставов, ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием. Это происходит, когда иммунная система по ошибке атакует клетки, выстилающие суставы.В результате суставы становятся опухшими, тугоподвижными и болезненными.Ранее МедикФорум писал об опасных молочных продуктах.

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