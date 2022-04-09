Доктор Годфри: ваши запасы витамина D могут «истощиться» с наступлением весны - симптомы

«Примерно с конца марта/начала апреля до конца сентября большинство людей должны быть в состоянии вырабатывать весь необходимый им витамин D из солнечного света».

«Наш главный орган, «печень», хранит витамин D в течение четырех месяцев. Если вы постоянно не дополняете свой организм зимним отдыхом на солнце, добавками или правильными продуктами, вполне возможно, что к весне у вас может возникнуть дефицит этого жизненно важного питательного вещества. Если ваши уровни в течение лета и октября (после летнего веселья на солнце) хорошие, вы можете ожидать, что запасов витамина D хватит примерно до января/февраля».

«Определенные генетические варианты приводят к повышенной потребности в витамине D. Людям, которые не усваивают витамин D так же эффективно, как другие, может не хватать его до весны», — объясняет она.

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