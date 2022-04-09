Доктор Годфри: ваши запасы витамина D могут «истощиться» с наступлением весны - симптомы

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Доктор Годфри: ваши запасы витамина D могут «истощиться» с наступлением весны - симптомы

Дефицит витамина D может возникать зимой, но эксперты говорят, что люди могут подвергаться риску и в другое время года. Действительно, с наступлением весны некоторым людям может не хватать витамина D. Каждый должен подумать о приеме витамина D в осенне-зимний период. 

NHS говорит:
«Примерно с конца марта/начала апреля до конца сентября большинство людей должны быть в состоянии вырабатывать весь необходимый им витамин D из солнечного света».

Вики Годфри, зарегистрированный диетолог и соучредитель DNApal, сказала, что если вы живете в северном полушарии, «весьма вероятно, что с наступлением весны ваши запасы витамина D будут истощаться.


«Наш главный орган, «печень», хранит витамин D в течение четырех месяцев. Если вы постоянно не дополняете свой организм зимним отдыхом на солнце, добавками или правильными продуктами, вполне возможно, что к весне у вас может возникнуть дефицит этого жизненно важного питательного вещества. Если ваши уровни в течение лета и октября (после летнего веселья на солнце) хорошие, вы можете ожидать, что запасов витамина D хватит примерно до января/февраля».
Она сказала, что это одна из причин, по которой мы видим, что сезон гриппа в это время года, как правило, хуже, поскольку запасы витамина D у многих людей закончились. Генетика также играет роль.

«Определенные генетические варианты приводят к повышенной потребности в витамине D. Людям, которые не усваивают витамин D так же эффективно, как другие, может не хватать его до весны», — объясняет она.

Специалист по питанию выделил некоторые признаки дефицита витамина D, на которые следует обратить внимание:
  • Пониженный иммунитет
  • Усталость
  • Боль в спине
  • Выпадение волос
  • Плохое заживление ран
  • Симптомы депрессии 
  • Потеря кости
Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.
Вики Годфри
Вики Годфри
Здоровье
Зарегистрированный диетолог и соучредитель DNApal.
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