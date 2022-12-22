Высокий сахар: опасные осложнения, которым подвергаются диабетики

Чтобы диабет не разрушил здоровье и жизнь человека, нужно системно придерживаться определенных правил и ограничений – это единственный способ не допускать повышения сахара и обезопасить себя от серьезных осложнений. Именно они составляют главную угрозу при этом заболевании. О том, что может произойти с человеком, который болен диабетом, но не контролирует содержание сахара в крови, проинформировал The Health Site.Диабетическая стопа – это заболевание, которое может возникнуть у любого человека с высоким уровнем сахара в крови. Развитие опасного нарушения связано с появлением незаживающих язв на ногах, способных возникнуть от любого пореза и вызвать некроз с последующей необходимостью ампутации. Диабетикам врачи советуют ежедневно осматривать свои стопы из-за низкой чувствительности в ногах, не позволяющей своевременно обратить внимание на появившееся повреждение.Потерявшее четкость, размытое зрение является одним из признаков диабета. У некоторых людей с высоким уровнем сахара в крови обнаруживается ретинопатия – заболевание, которое может привести к слепоте.Опасные для жизни болезни сосудистой системы, такие как сердечный приступ и инсульт, являются другими распространенными осложнениями, к которым может привести диабет, если его не лечить. Высокий сахар в крови делает ее густой, нарушая нормальное кровообращение.Работа почек при диабете может ухудшиться из-за проблем с кровообращением. Им становится сложнее выводить лишнюю жидкость и отходы из организма.Еще одна проблема, которую может вызвать неуправляемый диабет, – это пошатнувшееся сексуальное здоровье. Высокий сахар может повредить кровеносные сосуды и нервы, которые помогают крови достигать органов, задействованных во время близости – это чревато снижением либидо, импотенцией. Также из-за повышенного сахара возникают инфекции мочевыводящих путей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие мужчины склонны к заболеванию раком простаты.

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