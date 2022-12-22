40% пациентов с заболеванием печени сообщают об одном и том же осложнении

«Истощение мышц является общей чертой хронического заболевания печени, обнаруживаемой примерно у 40 процентов пациентов с циррозом. Цирроз печени является критической проблемой для здоровья, связанной с несколькими осложнениями, включая атрофию скелетных мышц, которая неблагоприятно влияет на клинические результаты пациентов независимо от их функции печени. Однако точный механизм, лежащий в основе атрофии мышц, вызванной циррозом печени, не выяснен», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Здоровая печень не должна содержать жира. Тем не менее, по оценкам, каждый третий человек в Великобритании имеет ранние стадии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), когда в печени имеется небольшое количество жира. Поскольку на этих стадиях симптомы проявляются редко, заболевание часто остается незамеченным до тех пор, пока поражение печени не станет обширным.Мышечная атрофия считается одним из «основных осложнений» терминальной стадии заболевания печени.Атрофия мышц определяется как прогрессирующая и генерализованная потеря мышечной массы.Одной из основных причин атрофии мышц при циррозе печени является вхождение пациентов в катаболическую фазу в одночасье. Этот этап голодания происходит через четыре-двенадцать часов после еды из-за ограниченных запасов гликогена в печени.Когда тело переходит в катаболическое состояние, оно разрушается или теряет общую массу как жира, так и мышц. Также считается, что нарушение синтеза мышечного белка способствует прогрессированию атрофии мышц при заболеваниях печени.Другими потенциальными причинами могут быть тошнота и раннее чувство насыщения, вызванное накоплением асцита, или нарушение перистальтики кишечника, которое способствует недостаточному потреблению питательных веществ у этих пациентов.Наконец, еще одним важным компонентом сниженной кишечной абсорбции у этих пациентов является нарушение пищеварения.Ранее МедикФорум писал о том, кому не следует пить зеленый чай.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.