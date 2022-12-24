Признак незадолго до инсульта, который не диагностируется в 80% случаев

"Тяжелое апноэ во сне, которое считается основным фактором риска инсульта, остается недиагностированным более чем в 80% случаев. Апноэ во сне встречается у 70% пациентов после инсульта. Имеются также данные о том, что в некоторых случаях этому состоянию предшествует нарушение дыхания во сне, что позволяет предположить, что оно также может быть фактором риска", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Апноэ во сне, одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, является фактором риска ишемического инсульта, повторного инсульта и плохого функционального восстановления после инсульта. Более половины выживших после инсульта страдают апноэ во время острой фазы после инсульта, причем обструктивное апноэ во сне является наиболее распространенным подтипом».

Страх перед инсультом сильно вырисовывается в умах многих, и миллионы людей ежегодно умирают от осложнений, связанных с инсультом. Хотя многие стратегии помогли уменьшить бремя болезней, большое количество людей неосознанно живут со значительными факторами риска.Апноэ во сне — это расстройство, при котором люди на короткое время останавливают дыхание во время сна. Эти периоды, называемые апноэ, обычно длятся от 10 до 30 секунд, иногда повторяясь до 100 раз за ночь.Апноэ во сне затрагивает до 20 процентов населения. Это состояние представляет угрозу для мозга, потому что оно уменьшает кровоток и повышает кровяное давление. Это влияет на способность мозга модулировать изменения и предотвращать повреждение самого себя. Это может быть причиной того, что люди с апноэ во сне чаще страдают от инсультов и умирают во сне.Хотя апноэ во сне часто диагностируют после инсульта, что оно может предшествовать инсульту, ухудшаться во время острой стадии и сохраняться после острой фазы.Ранее МедикФорум писал о том, как оказать помощь при инфаркте.

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