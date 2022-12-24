8 советов врача, чтобы победить вздутие живота

Отказаться от соли

"Старайтесь не добавлять больше соли в пищу и, если можете, старайтесь избегать перекусов с высоким содержанием соли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Избегайте обезвоживания

"Старайтесь пить много воды, чтобы избежать обезвоживания".

Избегайте слишком большого количества клетчатки

Двигайтесь

Ешьте медленно

"Когда вы едите быстро, вы поглощаете больше воздуха во время жевания, что усиливает чувство вздутия живота".

Откажитесь от газированных напитков

Пейте травяной чай

Многие из нас едят и пьют больше, чем обычно, в праздничный период. И хотя время от времени баловать себя полезно, это может оказать влияние на наш организм. Один эксперт поделился лучшими способами предотвратить вздутие живота в праздничные дни.Недостатком новогодних праздников является то, что на следующий день вы просыпаетесь вялым и вялым из-за всей еды, которую вы съели накануне.Чтобы избавиться от раздувания,врач дала несколько советов, которые помогут британцам просыпаться с чувством свежести.Рождественский ужин может быть с высоким содержанием соли.Мы все выпиваем слишком много на Новый год, и выпивка в сочетании со всеми продуктами с высоким содержанием соли вызывает жажду и обезвоживание.Овощи с высоким содержанием клетчатки вызывают вздутие живота.Немного упражнений поможет уменьшить это чувство вздутия живота.Попробуйте приятную праздничную прогулку с семьей или друзьями.Старайтесь пережевывать пищу, а не глотать ее.Если вы чувствуете вздутие живота и тяжесть после ужина, избегайте газированных напитков, так как они содержат много сахара и газа, которые только усугубят вздутие живота.Пейте травяной чай, чтобы уменьшить вздутие живота. Имбирь и мята полезны для пищеварительной системы.Ранее МедикФорум писал о том, как оказать помощь при инфаркте.

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