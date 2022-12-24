8 советов врача, чтобы победить вздутие живота

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8 советов врача, чтобы победить вздутие живота


Некоторые из советов включают отказ от соленой пищи, употребление травяного чая и несколько легких приемов пищи в течение дня.


Многие из нас едят и пьют больше, чем обычно, в праздничный период. И хотя время от времени баловать себя полезно, это может оказать влияние на наш организм. Один эксперт поделился лучшими способами предотвратить вздутие живота в праздничные дни.

Недостатком новогодних праздников является то, что на следующий день вы просыпаетесь вялым и вялым из-за всей еды, которую вы съели накануне. 

Чтобы избавиться от раздувания,врач дала несколько советов, которые помогут британцам просыпаться с чувством свежести.

Отказаться от соли


Рождественский ужин может быть с высоким содержанием соли.

"Старайтесь не добавлять больше соли в пищу и, если можете, старайтесь избегать перекусов с высоким содержанием соли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Избегайте обезвоживания


Мы все выпиваем слишком много на Новый год, и выпивка в сочетании со всеми продуктами с высоким содержанием соли вызывает жажду и обезвоживание.


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"Старайтесь пить много воды, чтобы избежать обезвоживания".

Избегайте слишком большого количества клетчатки


Овощи с высоким содержанием клетчатки вызывают вздутие живота.

Двигайтесь


Немного упражнений поможет уменьшить это чувство вздутия живота.


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Попробуйте приятную праздничную прогулку с семьей или друзьями.

Ешьте медленно


Старайтесь пережевывать пищу, а не глотать ее.

"Когда вы едите быстро, вы поглощаете больше воздуха во время жевания, что усиливает чувство вздутия живота".

Откажитесь от газированных напитков


Если вы чувствуете вздутие живота и тяжесть после ужина, избегайте газированных напитков, так как они содержат много сахара и газа, которые только усугубят вздутие живота.

Пейте травяной чай


Пейте травяной чай, чтобы уменьшить вздутие живота. Имбирь и мята полезны для пищеварительной системы.


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