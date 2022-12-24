8 советов врача, чтобы победить вздутие живота
Некоторые из советов включают отказ от соленой пищи, употребление травяного чая и несколько легких приемов пищи в течение дня.
Многие из нас едят и пьют больше, чем обычно, в праздничный период. И хотя время от времени баловать себя полезно, это может оказать влияние на наш организм. Один эксперт поделился лучшими способами предотвратить вздутие живота в праздничные дни.
Недостатком новогодних праздников является то, что на следующий день вы просыпаетесь вялым и вялым из-за всей еды, которую вы съели накануне.
Чтобы избавиться от раздувания,врач дала несколько советов, которые помогут британцам просыпаться с чувством свежести.
Отказаться от соли
Рождественский ужин может быть с высоким содержанием соли.
"Старайтесь не добавлять больше соли в пищу и, если можете, старайтесь избегать перекусов с высоким содержанием соли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Избегайте обезвоживания
Мы все выпиваем слишком много на Новый год, и выпивка в сочетании со всеми продуктами с высоким содержанием соли вызывает жажду и обезвоживание.
"Старайтесь пить много воды, чтобы избежать обезвоживания".
Избегайте слишком большого количества клетчатки
Овощи с высоким содержанием клетчатки вызывают вздутие живота.
Двигайтесь
Немного упражнений поможет уменьшить это чувство вздутия живота.
Попробуйте приятную праздничную прогулку с семьей или друзьями.
Ешьте медленно
Старайтесь пережевывать пищу, а не глотать ее.
"Когда вы едите быстро, вы поглощаете больше воздуха во время жевания, что усиливает чувство вздутия живота".
Откажитесь от газированных напитков
Если вы чувствуете вздутие живота и тяжесть после ужина, избегайте газированных напитков, так как они содержат много сахара и газа, которые только усугубят вздутие живота.
Пейте травяной чай
Пейте травяной чай, чтобы уменьшить вздутие живота. Имбирь и мята полезны для пищеварительной системы.
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