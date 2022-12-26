Диетолог Пономарева назвала лучший метод лечения запоров
После приема тяжелой и жирной пищи некоторые люди могут испытывать легкий запор. Вставать и двигаться вперед может быть лучшим лекарством от запора.
Рождество – это время жирной и тяжелой пищи, содержащей углеводы. Это также время, чтобы побаловать себя указанной едой. Однако это может иметь такие последствия, как чувство запора.
Хотя это хорошо известное явление, оно не всегда вызвано едой.
«Запоры у взрослых — обычное дело и имеют несколько возможных причин, но иногда видимых причин нет. Наиболее распространенными причинами являются недостаточное потребление клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, недостаточное потребление жидкости, малоподвижный образ жизни и длительное время сидя или лежа, низкая активность и отсутствие физических упражнений, стресс, тревога или депрессия», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Запоры также распространены во время беременности и в течение нескольких недель после родов. Запор может быть невероятно неприятным ощущением, если он возникает в течение длительного периода времени. Лучший способ предотвратить и вылечить запор — это заниматься ежедневной физической активностью, такой как ходьба или бег, пить много жидкости, избегать употребления алкоголя и придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.
«Рекомендация для взрослых — съедать около 30 г клетчатки в день, и этого можно достичь, употребляя не менее 5 порций фруктов и овощей в день, много цельнозерновых продуктов, таких как хлеб из непросеянной муки, макароны из цельной пшеницы, коричневый рис, цельнозерновые хлопья для завтрака. и крекеры, и картофель в кожуре, а также фасоль и бобовые. Также рекомендует добавить в свой рацион немного пшеничных отрубей, овса или льняного семени».
Внесение простых изменений в свой рацион и образ жизни может помочь в лечении запоров. Безопасно попробовать эти простые меры, когда вы беременны. Вы можете заметить разницу в течение нескольких дней. Иногда требуется несколько недель, прежде чем ваши симптомы улучшатся.
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