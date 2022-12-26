Диетолог Пономарева назвала лучший метод лечения запоров

«Запоры у взрослых — обычное дело и имеют несколько возможных причин, но иногда видимых причин нет. Наиболее распространенными причинами являются недостаточное потребление клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, недостаточное потребление жидкости, малоподвижный образ жизни и длительное время сидя или лежа, низкая активность и отсутствие физических упражнений, стресс, тревога или депрессия», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Рекомендация для взрослых — съедать около 30 г клетчатки в день, и этого можно достичь, употребляя не менее 5 порций фруктов и овощей в день, много цельнозерновых продуктов, таких как хлеб из непросеянной муки, макароны из цельной пшеницы, коричневый рис, цельнозерновые хлопья для завтрака. и крекеры, и картофель в кожуре, а также фасоль и бобовые. Также рекомендует добавить в свой рацион немного пшеничных отрубей, овса или льняного семени».

Рождество – это время жирной и тяжелой пищи, содержащей углеводы. Это также время, чтобы побаловать себя указанной едой. Однако это может иметь такие последствия, как чувство запора.Хотя это хорошо известное явление, оно не всегда вызвано едой.Запоры также распространены во время беременности и в течение нескольких недель после родов. Запор может быть невероятно неприятным ощущением, если он возникает в течение длительного периода времени. Лучший способ предотвратить и вылечить запор — этоВнесение простых изменений в свой рацион и образ жизни может помочь в лечении запоров. Безопасно попробовать эти простые меры, когда вы беременны. Вы можете заметить разницу в течение нескольких дней. Иногда требуется несколько недель, прежде чем ваши симптомы улучшатся.Ранее МедикФорум писал о продуктах для восполнения дефицита магния.

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