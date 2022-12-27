Психиатр рассказал о признаках, с которыми нужно идти к врачу

«Резко меняется поведение и общий эмоциональный фон: появляются вспышки раздражительности, видна повышенная тревога. Эмоциональные изменения сочетаются с нарушениями сна и аппетита, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения», - рассказал он о состоянии, которое требует обращения к врачу.

«Если окружающие не видят или не слышат того, что видите или слышите вы, это серьезно – не тяните с походом к психиатру, если не хотите, чтобы ваше состояние ухудшилось», - резюмировал эксперт.

Специалист объяснил в интервью, какие признаки указывают на проблемы с психикой, требующие обследования и лечения. Додица отметил, что в поведении человека может проявляться определенный негативизм.Марчел Додица добавил, что поводом для разговора со специалистом также требует состояние хандры. Человек, у которого оно развивается, может чувствовать себя истощенным, обессилившим как телесно, так и душевно, его начинают преследовать навязчивые мысли о своей ненужности и бессмысленности собственного существования.Назвал психиатр и другой неблагополучный признак – это возросшая тревожность и неспособность с ней справляться. Эксперт подчеркнул, что возникающие у человека приступы тревоги и паники являются отражением того, как нервная система реагирует на стрессовые события жизни. Самостоятельно решить данную проблему крайне сложно, нужна профессиональная психиатрическая помощь.Помимо этого, Додица посоветовал обращаться к психиатру при возникновении галлюцинаций.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках онкологических заболеваний.

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