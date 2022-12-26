Иммунолог Крючков назвал редкий признак гриппа

«Болит и крутит живот», - назвал иммунолог Крючков редкий признак гриппа.

Иммунолог Крючков рассказал в интервью, что иногда при заражении гриппом может возникать нетипичная картина болезни – например, может отсутствовать высокая температура. При этом человек может ощущать неприятные симптомы, напоминающие расстройство ЖКТ.Специалист добавил, что дискомфорт желудочно-кишечного свойства обычно совмещается с общим недомоганием, слабостью. В дальнейшем к ним могут присоединиться другие признаки гриппа, такие как боли в мышцах и озноб, приводит слова эксперта Ura.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы опасные последствия неправильного приема жаропонижающих средств.

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