Иммунолог Крючков назвал редкий признак гриппа

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мужчина сморкается

По словам иммунолога Николая Крючкова, редким признаком гриппа может быть дискомфорт в животе.

Иммунолог Крючков рассказал в интервью, что иногда при заражении гриппом может возникать нетипичная картина болезни – например, может отсутствовать высокая температура. При этом человек может ощущать неприятные симптомы, напоминающие расстройство ЖКТ.

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«Болит и крутит живот», - назвал иммунолог Крючков редкий признак гриппа.

Специалист добавил, что дискомфорт желудочно-кишечного свойства обычно совмещается с общим недомоганием, слабостью. В дальнейшем к ним могут присоединиться другие признаки гриппа, такие как боли в мышцах и озноб, приводит слова эксперта Ura.ru.

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Николай Крючков
Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук
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Теги : симптомы гриппа, боль в животе, Николай Крючков