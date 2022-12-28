Холодные ноги являются признаком слишком высокого холестерина – врач

«Необычные» признаки высокого уровня холестерина

«Высокий уровень холестерина может проявляться в ногах. Например, человек может чувствовать судороги при движении, но после отдыха ему становится легче. Им также может быть холодно или холодно, независимо от времени года. Это не обязательно должно быть на обеих ногах. Если вы заметили такое, я рекомендую немедленно обратиться за профессиональным разъяснением», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Слабый пульс

«Возможно, с помощью стетоскопа врач может заметить необычные звуки-«шумы», особенно на закупоренных артериях».

Ксантелазма

«Это в основном влияет на верхние веки и область вокруг глаз возле носа. Существует также сухожильная ксантелазма, которая может поражать колени, суставы пальцев или ахилловы сухожилия».

Высокий уровень холестерина может быть опасен, так как может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Многие люди не сразу узнают, что у них есть заболевание, поскольку оно может оставаться бессимптомным. Однако в других случаях признаки могут проявляться «необычным» образом.Если у вас высокий уровень холестерина, это означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Если его не лечить, он может вызвать закупорку кровеносных сосудов, что становится серьезной проблемой. Обычно это вызвано привычками образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка.Как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением.«холодные» или «судороги» в ногах могут указывать на это состояние.Он поделился другими признаками высокого уровня холестерина, которые нужно искать.При обследовании у человека с высоким уровнем холестерина может отсутствовать пульс в конечностях.Высокий уровень холестерина может вызвать ксантелазму, небольшие желтые жировые отложения вокруг глаз.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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