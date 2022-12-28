Врач Андреева рекомендует 2 лучшие добавки для предотвращения образования тромбов

«Нормальные сгустки крови являются неотъемлемой частью процесса заживления как внутри кровеносных сосудов, так и в местах внешних повреждений. Однако когда тромб блокирует приток крови к органам или тканям, это может стать очень опасным. Интересно, что аномальные сгустки крови, также известные как тромбоз, являются наиболее распространенной причиной сердечных приступов и инсультов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Витамин В12

«Витамин B улучшает кровообращение и работу мозга, и, в частности, витамин B12 может помочь в оптимальном развитии эритроцитов и может помочь вам снизить кровяное давление».

Коэнзим Q10

«Клинические испытания показали, что добавки с коэнзимом Q10 снижают уровни маркеров риска тромбообразования, улучшают функцию кровеносных сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний».

«Вы можете принять меры и внести некоторые изменения в свой образ жизни и диету».

Сгустки крови представляют собой крошечные сгустки крови, которые образуют своего рода гелеобразное вещество. Определенное количество свертываемости крови необходимо организму, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Однако любые сгустки, которые не растворяются сами по себе, представляют собой проблему.Это связано с тем, что сгустки могут оторваться и попасть в жизненно важные органы. Сгустки, которые достигают головного мозга, могут привести к инсультам, а сгустки в легких могут привести к легочной эмболии, что требует неотложной медицинской помощи. А сгустки, которые попадают в сердце, могут спровоцировать сердечный приступ.Как и при многих других состояниях здоровья, есть вещи, которые можно предпринять, чтобы снизить вероятность образования тромба.Это включает в себя прием определенных добавок.Результаты исследования показали, что дефицит витамина B12 был обычным явлением среди пациентов с гипергомоцистеинемией (с высоким содержанием гомоцистеина в крови) и тромбозо.Однако добавки — не единственный способ предотвратить образование тромбов.Ранее МедикФорум писал о продуктах для улучшения потенции.

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