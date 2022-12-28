Ранние признаки рака, которые можно принять за похмелье – онколог Воробьев

«Некоторые из ранних симптомов можно даже принять за легкие недомогания, такие как похмелье», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





Симптомы, на которые следует обратить внимание

«Чрезмерная сухость во рту иногда является признаком рака головы и шеи, а тошнота и рвота могут быть связаны с опухолями головного мозга или непроходимостью кишечника. Симптомы обезвоживания, которые часто вызываются чрезмерным употреблением алкоголя, также могут быть связаны с некоторыми видами рака».

Потребность в более частом мочеиспускании, часто в ночное время

Трудности с началом мочеиспускания

Натуживание или длительное мочеиспускание

Слабый поток

Кровь в моче или кровь в сперме.

«Наконец, чрезмерная усталость может возникать при некоторых видах рака, поскольку опухоль использует питательные вещества организма для роста, а не позволяет им пополнять ваше тело».

При любом заболевании, чем раньше вы обнаружите признаки рака, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. По этой причине знание симптомов может спасти жизнь. Однако врач предупредил, что некоторые признаки заболевания могут быть ошибочно приняты за менее опасные заболевания.Некоторые ранние признаки рака могут быть ошибочно приняты за похмелье.Диагноз рака может оказать серьезное влияние на жизнь не только пациента, но и его семьи и друзей. Болезнь может поражать людей любого возраста и происхождения, поэтому очень важно знать о любых внезапных изменениях в организме, которые могут свидетельствовать о том, что что-то не так.Неспособность полностью опорожнить мочевой пузырь может быть признаком рака предстательной железы у мужчин.Ранее МедикФорум писал о продуктах для улкушения потенции.

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