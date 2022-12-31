Миалгия - «главный» симптом ковида, который может проявиться на ранних стадиях

"Одним из часто встречающихся симптомов в то время была миалгия. Миалгия, или мышечная боль, описывает острую или кратковременную боль в мышцах, которая может ощущаться так, как если бы вы тренировались накануне. Считается, что мышечная боль, вызванная Covid, возникает из-за воздействия воспалительных молекул, высвобождаемых иммунными клетками в ответ на вирус", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Некоторым людям эта мышечная боль мешает выполнять повседневные задачи».

Кажется, что каждый штамм Covid воздействует на организм немного по-разному, вызывая различные симптомы. Эта способность мутировать в сочетании с внедрением вакцины означает, что традиционные симптомы, такие как потеря обоняния, менее распространены.В настоящее времяOmicron BA.5 по-прежнему кажется наиболее доминирующим вариантом, вызывающим рост случаев заболевания. Еще в 2021 году, когда появился Омикрон, этот вариант закрепился как штамм, характеризующийся симптомам , отличными от трех традиционных — например, кашлем, лихорадкой и потерей обоняния.Этот признак сильнее поражает непривитых пациентов. Но пациенты с вакцинами все еще могут испытывать этот симптом.Миалгия часто поражает плечи или ноги, вызывая у людей дискомфорт.Связанные с Covid мышечные боли могут варьироваться от умеренных до весьма изнурительных, особенно когда они возникают вместе с усталостью.Кроме того, этот красный флажок может появиться «на ранних стадиях», сообщая новости о заражении коронавирусом.Ранее МедикФорум писал о специях полезных для печени.

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