Миалгия является распространенным симптомом ковида - врач Захарова

"Одним из основных симптомов вируса является миалгия. Хотя этот термин будет незнаком для многих, это технический термин для обозначения боли в теле, одного из основных симптомов COVID-19", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"У некоторых людей с длительным Covid учащенное сердцебиение может быть вызвано проблемой их вегетативной нервной системы (которая контролирует такие вещи, как частота сердечных сокращений, дыхание и артериальное давление)".

• Высокая температура• Новый непрерывный кашель• Потеря или изменение обоняния и вкуса• Одышка• Чувство усталости и истощения• Головная боль• Боль в горле• Заложенный или насморк• Потеря аппетита• Диарея• ТошнотаХотя непрерывный кашель занимает важное место, он становится все более распространенным симптомом. Вместо этого COVID-19 вызывает симптомы, близкие к симптомам простуды.Кроме того, внимание обращается на долгосрочное воздействие COVID-19. В последние месяцы давнее сообщество Covid все чаще призывает к дополнительной работе над лечением хронических заболеваний.Один из способов, которым это подчеркивается, — это высказывания высокопоставленных лиц об этом состоянии. Ковид определенно оказывает сильное влияние на сердце.Это состояние называется синдромом постуральной ортостатической тахикардии (ПСТ).Ранее МедикФорум писал о том, как определить дефицит йода.

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