Миалгия является распространенным симптомом ковида - врач Захарова
В преддверии этой зимы опасались, что шестая волна COVID-19 вызовет огромный всплеск инфекций и госпитализаций. Тем не менее, эта волна была меньше и короче. Несмотря на снижение риска, для людей важно оставаться в курсе симптомов, чтобы они могли принять меры для обеспечить быстрое выздоровление.
"Одним из основных симптомов вируса является миалгия. Хотя этот термин будет незнаком для многих, это технический термин для обозначения боли в теле, одного из основных симптомов COVID-19", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Другие симптомы вируса включают:
• Высокая температура
• Новый непрерывный кашель
• Потеря или изменение обоняния и вкуса
• Одышка
• Чувство усталости и истощения
• Головная боль
• Боль в горле
• Заложенный или насморк
• Потеря аппетита
• Диарея
• Тошнота
Хотя непрерывный кашель занимает важное место, он становится все более распространенным симптомом. Вместо этого COVID-19 вызывает симптомы, близкие к симптомам простуды.
Кроме того, внимание обращается на долгосрочное воздействие COVID-19. В последние месяцы давнее сообщество Covid все чаще призывает к дополнительной работе над лечением хронических заболеваний.
Один из способов, которым это подчеркивается, — это высказывания высокопоставленных лиц об этом состоянии. Ковид определенно оказывает сильное влияние на сердце.
"У некоторых людей с длительным Covid учащенное сердцебиение может быть вызвано проблемой их вегетативной нервной системы (которая контролирует такие вещи, как частота сердечных сокращений, дыхание и артериальное давление)".
Это состояние называется синдромом постуральной ортостатической тахикардии (ПСТ).
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