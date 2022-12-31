Мышечные судороги - первый симптомом закупорки артерий холестерином
Возникновение определенных ощущений после ходьбы может быть предупреждающим признаком того, что холестерин захватывает ваши артерии.
Хотя высокий холестерин часто не проявляет симптомов, некоторые предупреждающие признаки могут появиться, когда холестерин накапливается в ваших артериях. Один контрольный признак этого процесса может ударить по вашей ноге.
Оставляя высокий уровень холестерина, который спокойно накапливается в артериях, способствует накоплению бляшек в этой области.
Помимо холестерина, бляшки представляют собой коктейль из жировых веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина. Как только ваши артерии содержат слишком много этой опасной смеси, они становятся толстыми и жесткими.
Это не означает хороших новостей для вашего кровотока, так как ваши ноги получают удар, что может вызвать «первый» симптом.
"Недостаток крови, притекающей к вашим ногам, иногда может привести к распространенному состоянию - мышечной судороги. Это описывает спазмы, которые могут возникать в любой мышце тела, но чаще всего в ногах. Когда мышца находится в спазме, она сокращается без вашего контроля и не расслабляется. Ваши мышцы могут чувствовать усталость. Еще одним явным признаком накопления холестерина в артериях является боль в ногах, возникающая после ходьбы или физических упражнений", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Чем больше усилий или активности, тем сильнее будет ощущаться боль. В некоторых случаях вы также можете чувствовать онемение, потому что близлежащие нервы также не имеют достаточного кровотока.
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