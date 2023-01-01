Невролог Алехина: восстановить речевые способности после инсульта поможет пение

«Это не влияет на интеллект, поскольку люди с афазией по-прежнему думают одинаково, но не могут легко выражать свои мысли. Афазия влияет на людей по-разному, и не бывает двух людей с одинаковыми трудностями», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Реабилитация на основе пения может поддерживать общение и воспроизведение речи и предоставляет возможности для поддержки".

«В дополнение к обучению речи групповая реабилитация предоставляет прекрасную возможность для взаимной поддержки как для пациентов, так и для их семей».

Осложнения инсульта

После кровоизлияния в мозг пациенты, перенесшие инсульт, подвержены риску афазии — расстройства речи и общения. «Афазия может повлиять на способность человека понимать речь, говорить, читать, писать и использовать числа», — отмечает Ассоциация инсульта.Новое исследование показало, чтоОна объяснила, что в мелодико-интонационной терапии постановка речи практикуется постепенно, используя мелодию и ритм, чтобы перейти от пения к постановке речи.Кроме того, занятия по реабилитации проводились подготовленным музыкальным терапевтом и обученным дирижером хора.Иногда инсульт может привести к временной или постоянной инвалидности.Осложнения могут включать паралич или потерю подвижности мышц; например, человек, переживший инсульт, может потерять способность двигать левой стороной тела. Повреждение головного мозга может привести к потере памяти или проблемам с мышлением, что может повлиять на суждение человека. Могут возникнуть трудности с контролем эмоций, или может развиться депрессия.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

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