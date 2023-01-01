Невролог Алехина: восстановить речевые способности после инсульта поможет пение

133 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/12085812/
Невролог Алехина: восстановить речевые способности после инсульта поможет пение


У выживших после инсульта есть «прекрасная возможность» восстановить речевые способности с помощью пения.


После кровоизлияния в мозг пациенты, перенесшие инсульт, подвержены риску афазии — расстройства речи и общения. «Афазия может повлиять на способность человека понимать речь, говорить, читать, писать и использовать числа», — отмечает Ассоциация инсульта. 

«Это не влияет на интеллект, поскольку люди с афазией по-прежнему думают одинаково, но не могут легко выражать свои мысли. Афазия влияет на людей по-разному, и не бывает двух людей с одинаковыми трудностями», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Обнаружен необычный способ продлить жизнь с помощью пения


Новое исследование показало, что пение может улучшить языковую функцию у перенесших инсульт.

"Реабилитация на основе пения может поддерживать общение и воспроизведение речи и предоставляет возможности для поддержки".


Она объяснила, что в мелодико-интонационной терапии постановка речи практикуется постепенно, используя мелодию и ритм, чтобы перейти от пения к постановке речи.

Кроме того, занятия по реабилитации проводились подготовленным музыкальным терапевтом и обученным дирижером хора.

«В дополнение к обучению речи групповая реабилитация предоставляет прекрасную возможность для взаимной поддержки как для пациентов, так и для их семей».


Занятия спортом помогают восстановить функции мозга после инсульта


Осложнения инсульта


Иногда инсульт может привести к временной или постоянной инвалидности.

Осложнения могут включать паралич или потерю подвижности мышц; например, человек, переживший инсульт, может потерять способность двигать левой стороной тела. Повреждение головного мозга может привести к потере памяти или проблемам с мышлением, что может повлиять на суждение человека. Могут возникнуть трудности с контролем эмоций, или может развиться депрессия.


Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Пение поможет побороть послеродовую депрессию
Невролог Алехина: контрольный признак высокого риска инсульта — может появиться «за 10 лет»
Брюс Уиллис покидает кино с диагнозом афазия: признаки, которые нужно замечать
Теги : советы врачей, пение, восстановление после инсульта