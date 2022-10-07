Невролог Алехина: контрольный признак высокого риска инсульта — может появиться «за 10 лет»
Контрольные признаки повышенного риска инсульта могут появиться за 10 лет до возникновения неотложной медицинской помощи.
Инсульт, характеризуемый как опасный для жизни, описывает неотложную медицинскую помощь, вызванную прекращением кровоснабжения части вашего мозга. Хотя невнятная речь или слабость в одной руке являются одними из ключевых признаков того, что произошло ЧП, есть один признак, который может предсказать событие на 10 лет вперед, согласно исследованию.
Несмотря на то, что не существует чудодейственного руководства, которое могло бы сказать вам, могут ли и когда неотложные состояния, такие как инсульт, быть нацелены на вас.
"Исследования показывают, что один признак может указывать на более высокий риск возникновения инсульта. «Контрольный» признак, который может предсказать более высокий риск инсульта — снижение когнитивных функций. Более того, исследование предполагает, что это может вызвать тревогу за 10 лет до того, как возникнет инсульт", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Будучи признанным ранним признаком деменции, ухудшение когнитивных функций приводит к ухудшению или более частому спутанности сознания и потере памяти.
У пациентов, перенесших инсульт, наблюдалось гораздо более резкое снижение когнитивных функций, а также проблемы с рутинной повседневной деятельностью.
"Эти проблемы с мозгом начнутся примерно за десять лет до того, как участники перенесут свой первый инсульт".
Исследователи также предполагают, что женщины, которые несут так называемый ген APOE, связанный с болезнью Альцгеймера , и те, у кого меньше академической квалификации, по-видимому, подвергаются наибольшему риску.
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