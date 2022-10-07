Невролог Алехина: контрольный признак высокого риска инсульта — может появиться «за 10 лет»

"Исследования показывают, что один признак может указывать на более высокий риск возникновения инсульта. «Контрольный» признак, который может предсказать более высокий риск инсульта — снижение когнитивных функций. Более того, исследование предполагает, что это может вызвать тревогу за 10 лет до того, как возникнет инсульт", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Эти проблемы с мозгом начнутся примерно за десять лет до того, как участники перенесут свой первый инсульт".