Врач рекомендует темный шоколад для снижения уровня холестерина

«Темный шоколад содержит высокую концентрацию сухих веществ какао, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Какао содержит большое количество флавоноидов, растительных веществ, полезных для здоровья человека. Было показано, что флавоноиды ингибируют секрецию холестерина у животных и людей», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Что говорит исследование?

"Регулярное умеренное потребление шоколада может быть полезным для сердца, но, как всегда, если вы переусердствуете и съедите слишком много шоколада, эти преимущества, скорее всего, будут потеряны".

Холестерин — это естественный жир крови, который вырабатывается в печени. Слишком большое его количество может быть опасным, так как оно закупоривает кровеносные сосуды. Если его не лечить, это может привести к таким проблемам, как болезни сердца и инсульты.Широко известно, что диета играет важную роль в уровне холестерина. В частности, употребление слишком большого количества жирной пищи является одной из причин высокого уровня холестерина. Точно так же, как одни продукты могут повышать уровень холестерина, другие могут его снижать.В исследовании, у тех, кто регулярно ел темный шоколад, наблюдалось значительное снижение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), но не было обнаружено никакого влияния на уровни высокого холестерина. — липопротеины плотности — «хороший» холестерин.Липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин) снижают уровень холестерина, поглощая его и возвращая обратно в печень.Темный шоколад также благотворно влияет на кровяное давление и функцию эндотелия (клеточной стенки) и может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о том, как избавится от жира на животе.

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