Грибок во рту может сигнализировать о серьезных заболеваниях - симптомы

«Стоматологи всегда будут проверять ваш язык во время планового осмотра. Они ищут любые признаки язв или аномальных новообразований, наряду с инфекцией или грибком, которые могут указывать на рак, инфекцию или аутоиммунное заболевание», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Грибок часто может иметь белый или черный цвет. Белый грибок часто является признаком кандидоза полости рта или молочницы, которая возникает при чрезмерном росте естественных дрожжевых грибков на языке».

Покраснение или болезненность

Ощущение хлопка во рту

Потеря вкуса

Боль во время еды или глотания

Трещины и покраснение в уголках рта

«Присутствие черного грибка, которое, как правило, вызвано скоплением мертвых клеток кожи, также может указывать на молочницу, но, в качестве альтернативы, может указывать на диабет или, в очень редких случаях, на рак».

Большинство людей стремятся соблюдать гигиену полости рта, чтобы избежать таких проблем, как неприятный запах изо рта и кариес. Тем не менее, это также важно, когда речь идет о поддержании здоровья полости рта. А любые проблемы во рту могут быть признаком чего-то более серьезного, считает эксперт.Грибок во рту является одним из таких индикаторов.Цвет грибка может дать больше информации о потенциальной проблеме.Кандидоз вызывается дрожжевым грибком Candida, который живет на коже и частях тела, включая рот, горло, кишечник и влагалище. Однако это не может вызвать никаких проблем, иногда они могут быть множественными и приводить к инфекции.Черный грибок во рту также вызывает беспокойство.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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