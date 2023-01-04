2 пурпурных напитка значительно снижают давление в течение часов после приема

"Свекла богата нитратами, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и позволяют им приспосабливаться к увеличению объема крови. Фактически, несколько исследований показали, что добавление свеклы и продуктов из свеклы в рацион может способствовать здоровому уровню артериального давления", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Исследователи наблюдали тенденцию к снижению систолического давления (САД) через «шесть часов» после употребления свекольного сока по сравнению с контрольной группой".

"Всего 200 граммов черники, что соответствует одной чашке, улучшает работу кровеносных сосудов и систолическое кровяное давление. Давление снизилось в течение «двух часов» после употребления черничного напитка".

Высокого кровяного давления опасаются по ряду причин, но главной проблемой является его влияние на свертываемость крови. Это происходит, когда давление превышает определенный порог, в результате чего отложения налета затвердевают. Последующее сужение артерий создает идеальную среду для образования тромбов. К счастью, этим вредным процессам можно помешать, внеся простые изменения в образ жизни, такие как приготовление сока.Свекла является одной из наиболее многообещающих диетических добавок для контроля и лечения высокого кровяного давления.В группе вмешательства наблюдалось примерноБолее раннее исследование показало снижение артериального давления всего за шесть часов приема свекольного сока. Добровольцам измеряли кровяное давление сока в начале испытания и в течение как минимум 24 часов после приема сока с помощью амбулаторного тонометра.Вторым фиолетовым фруктом, связанным со снижением артериального давления, является черника.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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